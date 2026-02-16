Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Rapid
© Gepa

Nach-Derby-Wirbel

Nächste Hiobsbotschaft für Rapid

16.02.26, 16:08
Das 348. Wiener Derby verlief für Rapid in vielerlei Hinsicht unerfreulich – und brachte auch personell einen herben Rückschlag. 

Sommer-Neuzugang Martin Ndzie musste bereits in der ersten Halbzeit nach einem Zweikampf mit Manfred Fischer vorzeitig vom Feld. Die Schmerzen waren offenbar so stark, dass Ndzie das Spielfeld nicht mehr selbstständig verlassen konnte und mit der Trage abtransportiert werden musste. 

Ndzie wurde bereits operiert

„Es schaut schlecht aus“, hatte Trainer Johannes Hoff Thorup unmittelbar nach dem Spiel noch geahnt. Zunächst war von einer Verletzung am linken Knie die Rede, Gewissheit sollte das MRT bringen – und die Befürchtungen bewahrheiteten sich. 

Ndzie wurde inzwischen von Teamarzt Dr. Lukas Brandner bereits am Meniskus operiert und fällt mehrere Monate aus. Damit dürfte das Derby für den defensiven Mittelfeldspieler vorerst sein letzter Einsatz gewesen sein. Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer absolvierte Ndzie 14 Pflichtspiele für Rapid, stand dabei 518 Minuten auf dem Platz. Nun wird er den Hütteldorfern lange fehlen.

