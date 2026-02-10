Alles zu oe24VIP
© Handout / Japan's Ministry of Defense / AFP

Über 550 Verletzte

Bisher mindestens 46 Tote: Schnee-Chaos in Japan

10.02.26, 08:41
Heftiger Schneefall hat in Japan in den vergangenen Wochen den Tod von 46 Menschen verursacht.  

558 weitere Menschen wurden bisher verletzt, wie die japanischen Behörden am Dienstag mitteilten. Viele tödliche Unfälle ereigneten sich demnach, als Schneemassen von Dächern auf Bewohner fielen oder weil Menschen beim Schneeräumen stürzten. Schneefall von zum Teil bisher unbekanntem Ausmaß geht seit Ende Jänner vor allem über den Norden Japans nieder.

Besonders entlang der Küste zum Japanischen Meer lösten die Schneemassen Verkehrschaos aus. In Städten wie Aomori liegt Schnee in Höhe von bis zu 1,3 Metern.

