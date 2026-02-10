Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
ICE Agenten
© Getty - ICE-Agenten in Minneapolis

Zwei Beamte

Berüchtigte ICE-Agenten sind auch in Österreich aktiv

10.02.26, 06:33
Teilen

Zwei Beamte der US-Einwanderungsbehörde  sind in Österreich akkreditiert 

Die Wut auf die Einwanderungsbehörde ICE ist in den USA enorm. Beamte der Immigration and Customs Enforcement haben in Minneapolis zwei Menschen erschossen – Massen-Proteste waren die Folge.

US-Präsident Donald Trump setzt die Behörde aber weiter zur Festnahme und Abschiebung illegaler Migranten ein. Was bisher wenig bekannt war: ICE ist auch in Europa aktiv – sogar in Österreich. Insgesamt werden weltweit 90 Außenstellen in 50 Ländern betrieben.

US-Botschaft in Wien
© Getty

Zwei Beamte auch in Österreich

Wie das Außenministerium bestätigte, sind zwei ICE-Beamte als zugeordnete Attachés in Österreich akkreditiert. Sie sind Teil der Abteilung „Homeland Security Investigation“ und mit Themen wie Menschenhandel, Waffenschmuggel oder Cybercrime beschäftigt.

Die ICE-Agenten dürfen in Österreich aber nicht eigenständig handeln und müssen mit den österreichischen Behörden zusammenarbeiten. Sie dürfen damit etwa keine Festnahmen durchführen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen