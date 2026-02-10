Berüchtigte ICE-Agenten sind auch in Österreich aktiv

Zwei Beamte der US-Einwanderungsbehörde sind in Österreich akkreditiert

Die Wut auf die Einwanderungsbehörde ICE ist in den USA enorm. Beamte der Immigration and Customs Enforcement haben in Minneapolis zwei Menschen erschossen – Massen-Proteste waren die Folge.

US-Präsident Donald Trump setzt die Behörde aber weiter zur Festnahme und Abschiebung illegaler Migranten ein. Was bisher wenig bekannt war: ICE ist auch in Europa aktiv – sogar in Österreich. Insgesamt werden weltweit 90 Außenstellen in 50 Ländern betrieben.

© Getty

Zwei Beamte auch in Österreich

Wie das Außenministerium bestätigte, sind zwei ICE-Beamte als zugeordnete Attachés in Österreich akkreditiert. Sie sind Teil der Abteilung „Homeland Security Investigation“ und mit Themen wie Menschenhandel, Waffenschmuggel oder Cybercrime beschäftigt.

Die ICE-Agenten dürfen in Österreich aber nicht eigenständig handeln und müssen mit den österreichischen Behörden zusammenarbeiten. Sie dürfen damit etwa keine Festnahmen durchführen.