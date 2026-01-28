Kristoffersen-Rekord-Flutlichtshow - Gstrein bewahrt ÖSV vor Slalom-Debakel

Der Norweger Henrik Kristoffersen triumphierte am Mittwoch zum 5. Mal im Nachtslalom von Schladming vor Teamkollege und Halbzeit-Leader Atle Lie McGrath (+0,34) und Clement Noel (FRA/+0,54). Fabio Gstrein rettete unser gebeuteltes Team als Fünfter (+1,75).

22.500 Fans in der ausverkauften Planai-Arena feierten trotz ÖSV-Enttäuschung eine Mega-Skiparty. Zum Feiern war beim schwierigen, von Braathen-Trainer Mike Pircher gesetzten 2. Lauf, als einer der wenigen Kristoffersen zumute. Mit fünf Slalom-Siegen ist er jetzt Rekordmann beim Nightrace-Klassiker in Schladming (vor Benni Raich/4 Siege). Im Ziel heulte Kristoffersen vor Glück, beschwerte sich aber wie 24 Stunden zuvor im RTL über die eisigen Bedingungen: "Das ist eher ein Eishockeyplatz, da sollte man keine Skirennen fahren." Red Bull und Adrenalin hätten ihm "Flügel verleiht".

Der Vorjahrs-Dritte Fabio Gstrein startete als Halbzeit-Zehnter eine Aufholjagd und sorgte mit einer Zwischenzeit-Führung für Begeisterung. "Es war wild", keuchte der Tiroler im Ziel. Kaum hatte er am Leader-Sessel Platz genommen, wurde er von Noel verdrängt. Immerhin kommt Gstrein mit seiner besten Saison-Platzierung zu Olympia und meinte: "Es geht in die richtige Richtung, das hat schon gepasst."

Kitzbühel-Sieger Manuel Feller quälte sich mit Schmerzmitteln wegen Leisten- und Schambein-Problemen zu Endrang 10. Nach Halbzeit-Platz 13 hatte unser bester Slalomläufer von einer "gscheiten Watschn" gesprochen.

Dominik Raschner, Johannes Strolz und Adrian Pertl flogen im 2. Lauf raus.

Schwarz und Matt zu langsam für 2. Lauf

Noch schlechter machten es unsere restlichen beiden Slalom-Olympiateilnehmer (neben Gstrein und Feller): Für Allrounder Marco Schwarz und Michael Matt, in Adelboden (7.) noch bester ÖSV-Läufer, war bereits im 1. Lauf als 32. und 33. mit knapp 3 Sekunden Rückstand Endstation.

"Als ich ins Ziel gekommen bin, habe ich mit dem zweiten Durchgang schon abgeschlossen", schüttelte Schwarz den Kopf. Im Slalom habe der Alta-Badia-RTL-Sieger heuer noch nicht das richtige Rezept gefunden. "Das ist natürlich bitter."

Ab sofort liegt "voller Fokus" auf Olympia. Bereits ab nächsten Mittwoch, 4. Februar, will "Blacky" an den Abfahrts-Trainings in Bormio teilnehmen. Beim Olympia-Slalom am 16. Februar will er es besser machen als in Kitzbühel (out) und in Schladming. Zuvor zählt er im Super-G (11.2.) und im RTL (14.2.) zum engsten Kreis der Medaillenanwärter.

Matt kriegt vermutlich in der Zweierteam-Kombi am 9. Februar die Chance, sich auf die Bedingungen in Bormio einzustellen. Im Slalom zum Abschluss der Herren-Alpinbewerbe wird auch er "All-in" gehen.

