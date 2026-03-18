Dieser Bayern-Star ist derzeit Ballon-d'Or-Favorit

Der FC Bayern München spielt derzeit eine sehr gute Saison. Für den Erfolg ist unter anderem Michael Olise verantwortlich, der gerade unglaubliche Zahlen liefert.

Dass der FC Bayern München das Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo etwas locker angehen kann, ist zum Teil Michael Olise zu verdanken. Der Franzose steuerte beim 6:1-Auswärtssieg zwei Tore und ein Assist bei.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 spielt der Flügelflitzer in einer eigenen Liga. In der bisherigen Saison verzeichnet Olise 23 Assists in allen Wettbewerben, der Bestwert in den europäischen Top fünf Ligen. Zusätzlich ist er mit 38 Torbeteiligungen der erfolgreichste Flügelspieler.

"Hat die Mentalität von Kevin De Bruyne"

Wegen dieser Zahlen ist der 24-Jährige schon jetzt einer der Favoriten auf den Ballon d'Or. Olise reagierte auf die Gespräche nach dem Bergamo-Spiel mit seiner gewohnt lässigen Art: "Das ist schön zu hören, aber die Saison ist noch halb vorbei, deshalb konzentriere ich mich jetzt auf die Mannschaft und die Titel."

Hinter der gelassenen Fassade steckt eine eiserne Entschlossenheit. Bayern-Coach Vincent Kompany schwärmt über seinen Star: "Ich möchte die Spieler nicht vergleichen, weil sie nicht gleich sind, aber er hat die Mentalität von Kevin De Bruyne, als ich mit ihm zusammengespielt habe."

Kompany stolz auf Olise

Er setzt fort: "Ich hatte das Glück, ihn als jungen Spieler auf seinem Weg zum Superstar zu begleiten. Ich habe den gesamten Prozess miterlebt, und es ist diese Detailverliebtheit, die Michael auszeichnet."

Olise reift beim FC Bayern zu einem der besten Spieler der Welt. Der Fußball-Experte Julien Laurens erklärt gegenüber "BBC Sport": "Er ist deutlich reifer geworden. Sein Debüt für Frankreich und die Teilnahme an den Olympischen Spielen waren dabei eine große Hilfe."

"Er war ein Spätzünder"

Der Experte meint: "Der Umzug weg von London und in eine völlig andere Kultur hat ihm als Kind fast geholfen, erwachsen zu werden. Er war ein Spätzünder, das sollte man nicht vergessen. Sein Weg an die Spitze über Reading und Crystal Palace war alles andere als geradlinig."

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Laut ihm sei Kompany der "perfekte Trainer" für ihn. "Die vielen Drehungen und die ständige Bewegung – für einen so kreativen Spieler wie Olise muss das ein unglaubliches Erlebnis sein. Deshalb blüht er bei Bayern auch so richtig auf", so Laurens.

Fabelhafte Zahlen bei Bayern

In seiner Debütsaison konnte der Franzose in allen Wettbewerben 17 Treffer erzielen und 21 Tore auflegen. In der bisherigen Saison steht Olise bei 15 Toren und 23 Assists. Seit der Saison 2024/25 sind nur Harry Kane mit 103 Torbeteiligungen (86 Tore/17 Assists) und Kylian Mbappé mit 92 Torbeteiligungen (82 Tore/10 Assists) erfolgreicher.

Für den Ballon d'Or sind vor allem Titel wichtig. Ohne diese ist es für einen Bundesliga-Spieler unmöglich, diese Auszeichnung zu erhalten. Mit Bayern hat Olise noch immer die Chance auf das Triple. Bei Frankreich wird es etwas komplizierter.

Frankreich mit Traum-Offensive

Die Offensive von Frankreich ist eine der bestbesetzten der Welt. Nationaltrainer Didier Deschamps stehen neben Olise unter anderem Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Désiré Doué und Bradley Barcola zur Verfügung. Wenn es nach Laurens geht, soll der Bayern-Star eine andere Rolle bei den "Tri Coloren" einnehmen: "Deschamps plant, ihn bei der Weltmeisterschaft als Nummer 10 einzusetzen." Er soll Antoine Griezmann beerben.

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Der Experte ist weniger Fan von dieser Entscheidung: "Ich bin in mancher Hinsicht nicht ganz überzeugt davon. Warum will man ihn von dieser Position wegbringen, auf der er sich wohlfühlt und als einer der besten Spieler der Welt seine volle Orientierung hat?" Trotzdem soll Olise in der Lage sein, auch auf dieser Position zu begeistern.