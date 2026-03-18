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Jamal Musiala
© Getty

DFB-Knall

Musiala-Alarm bei Bayern: Kompany greift jetzt zum Hörer!

18.03.26, 10:08 | Aktualisiert: 18.03.26, 12:53
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Beim FC Bayern brodelt es vor der nächsten DFB-Nominierung! Jamal Musiala steht im Fokus – und Trainer Vincent Kompany will jetzt persönlich eingreifen. 

Kurz vor der Kader-Bekanntgabe durch Bundestrainer Julian Nagelsmann will Kompany aktiv werden. Der Bayern-Coach kündigte an, noch vor der Nominierung mit Nagelsmann zu telefonieren. Der Grund: Musialas Situation sorgt für Unsicherheit.

Zitterpartie um DFB-Star

Am Donnerstag wird der Kader für die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana bekanntgegeben – eine richtungsweisende Entscheidung im WM-Jahr. Doch: Ob Musiala dabei ist, ist völlig offen. Der Bayern-Star kämpft erneut mit Problemen am linken Sprunggelenk nach seiner schweren Verletzung.

Jamal Musiala
© Getty

Treffen verpasst – jetzt der Anruf

Brisant: Nagelsmann war sogar am Bayern-Gelände – nur wenige Stunden vor Kompanys Termin. Ein persönliches Treffen kam aber nicht zustande. Jetzt soll stattdessen ein Telefonat Klarheit bringen. Kompany machte deutlich: Es geht um Musialas Gesundheit. „Wir wollen alle einen topfitten Jamal zurück“, so der Bayern-Coach. Heißt: Verein und Nationalteam müssen sich abstimmen – sonst droht ein Risiko für den Star.

Entscheidung steht kurz bevor

Spätestens mit der Kader-Nominierung wird klar sein, ob Musiala trotz seiner Probleme für Deutschland aufläuft – oder ob Bayern ihn zurückhält.

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