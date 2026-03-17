Titelverteidiger gnadenlos! 3:0 – Paris stürmt gegen Chelsea ins Viertelfinale

Titelverteidiger Paris St. Germain lässt im Achtelfinale der Champions League nichts anbrennen. Nach dem 5:2-Hinspielsieg feierten die Franzosen am Dienstagabend einen souveränen 3:0-Erfolg beim FC Chelsea und zogen damit völlig verdient in das Viertelfinale ein.

Nach der deutlichen Pleite im Hinspiel brauchte Chelsea an der Stamford Bridge ein Fußball-Wunder. Doch die Vorzeichen standen schlecht: Während PSG ein spielfreies Wochenende genoss, kassierten die Blues eine Ligapleite gegen Newcastle und eine Rekordstrafe von 10,75 Millionen Pfund wegen Finanzverstößen. Trainer Liam Rosenior rotierte an vier Positionen und brachte Sanchez für den glücklosen Jörgensen sowie CL-Debütant Sarr.

Früher Schock für die Blues

Alle Hoffnungen der Londoner wurden bereits nach sechs Minuten im Keim erstickt. Kvaratskhelia, der den Vorzug vor Doué erhalten hatte, düpierte Sarr nach einem Safonov-Freistoß und traf zur frühen Führung (6.). Chelsea gab nicht auf, doch PSG zeigte sich gnadenlos effizient: Bradley Barcola (15.) schloss einen Konter sensationell mit dem Außenrist in den Winkel ab und sorgte damit schon früh für die Vorentscheidung.

Safonov wird zur Mauer

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem vor allem PSG-Keeper Safonov zum Matchwinner avancierte. Er vereitelte kurz vor der Pause Großchancen von Joao Pedro (37.), Palmer (42.) und Hato (43.) mit glänzenden Reflexen. Chelsea rannte zwar tapfer an, doch gegen die abgeklärte Defensive des Titelverteidigers und den überragenden Schlussmann war an diesem Abend kein Kraut gewachsen.

Mayulu setzt den Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel verwaltete Paris den Vorsprung geschickt und lauerte auf Konter. Einen dieser Umschaltmomente nutzte der eingewechselte Mayulu (62.), der nach Vorlage von Kvaratskhelia zum 3:0-Endstand einschob. Bitter für Chelsea: Kurz vor dem Ende verletzte sich Chalobah schwer und musste mit der Trage vom Feld gebracht werden. PSG wartet nun auf den Sieger aus Liverpool gegen Galatasaray, um die Mission Titelverteidigung im April fortzusetzen.