2:1 – Real eliminiert ManCity: Vinicius Junior mit Doppelpack

Manchester City verpasst das Wunder im Achtelfinale der Champions League. Nach dem 0:3 im Hinspiel unterliegen die Skyblues Real Madrid auch zu Hause mit 1:2 und verabschieden sich aus dem Bewerb.

Nach der deutlichen Schlappe im Hinspiel brauchte Manchester City am Dienstagabend ein echtes Fußball-Wunder gegen die Königlichen. Real Madrid reiste mit viel Selbstvertrauen an, nachdem sie am Wochenende Elche mit 4:1 abgefertigt hatten. Zudem kehrte Toptorjäger Mbappe in den Kader der Spanier zurück, während City nach einem mageren 1:1 gegen West Ham sichtlich verunsichert wirkte.

Früher Schock durch Rote Karte

In der 17. Minute folgte der entscheidende Aufreger im Etihad Stadium. Bernardo Silva blockte einen Schuss von Vinicius Junior mit dem Ellbogen kurz vor der Linie. Nach kurzer Überprüfung durch den VAR gab es die harte Entscheidung: Elfmeter für Real und Rot für City-Kapitän Bernardo Silva. Vinicius Junior (22.) verwandelte sicher ins rechte Eck.

Haaland sorgt für Hoffnungsschimmer

Trotz Unterzahl steckte die Elf von Pep Guardiola nicht auf. Nach einem Fehlschuss von Vinicius Junior (28.) und mehreren Paraden von Courtois schlug City kurz vor der Pause zurück. Doku bediente Haaland (41.) mit einer abgefälschten Flanke, der Norweger vollstreckte aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich.

Real macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel kam Lunin für den wohl angeschlagenen Courtois ins Real-Gehäuse. Mbappe feierte in der 69. Minute sein Comeback nach Knieproblemen und belebte das Spiel der Gäste. In der Nachspielzeit schlug Vinicius Junior (90.+3) erneut zu und besiegelte mit seinem Doppelpack den 2:1-Endstand für die Madrilenen.