Im Bayern-Hit droht Real das Alaba-Drama

Rekordsieger Real Madrid marschiert weiter durch die Königsklasse – doch der mögliche Bayern-Kracher bringt zusätzliche Brisanz. Für David Alaba könnte das Duell gegen seinen Ex-Klub mehr als nur ein Viertelfinale werden.

Manchester City und die Champions League – und wieder heißt der Endgegner Real Madrid. Zum dritten Mal in Folge scheitern die Engländer an den „Königlichen“, diesmal bereits im Achtelfinale. Nach dem 3:0 im Hinspiel ließ Real auch auswärts nichts anbrennen und gewann mit 2:1 – in Summe ein klares 5:1. Trainer Álvaro Arbeloa zeigte sich entsprechend zufrieden: „5:1 gegen eine Mannschaft wie City – das ist nicht einfach.“

Viel Zeit zum Feiern bleibt jedoch nicht. Der Blick richtet sich der Fokus schon nach vorne – genauer gesagt: Richtung München. Denn alles deutet darauf hin, dass im Viertelfinale der nächste Gigant wartet: FC Bayern. Den nach dem klaren 6:1 im Hinspiel gegen Atalanta gilt das Weiterkommen der Kompany-Elf am Mittwoch im Rückspiel (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) als Formsache.

Tchouaméni: »Müssen die Besten schlagen«

In Madrid stellt man sich bereits auf diese Aufgabe ein und sendete erste Kampfansagen. Doppelpacker Vinicius Jr. formulierte es offensiv: „Lasst sie uns packen!“ Auch Aurélien Tchouaméni betonte: „Wenn wir diese Champions League gewinnen wollen, müssen wir die besten Teams schlagen. Mit Real ist alles möglich.“

Arbeloa selbst bleibt zwar etwas diplomatischer, lässt aber keinen Zweifel daran, dass er mit den Münchnern rechnet: „Es ist klar, dass sie weiterkommen werden.“ Gleichzeitig warnt er: „Sie sind eine der formstärksten Mannschaften Europas.“ Fakt ist: Es wäre ein Duell zweier Schwergewichte mit langer Geschichte. Über 30 Aufeinandertreffen gab es bereits, zuletzt setzte sich Real 2024 im Halbfinale durch und holte anschließend den Titel.

Alaba vor ultimativem Königsklassen-Abschied?

Vor allem für David Alaba könnte dieses Duell eine besondere Geschichte schreiben. Der ÖFB-Kapitän steht offenbar vor dem Abschied aus Madrid. Nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen und angesichts seines kolportierten Jahresgehalts von rund 22,5 Millionen Euro gilt eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags als unwahrscheinlich.

Vieles deutet damit auf seine letzte Champions-League-Saison im Trikot der „Königlichen“ hin. Und ausgerechnet jetzt könnte es zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Bayern kommen. Ein Szenario mit viel Brisanz – und einer starken Symbolik: Vom Bayern-Star zur festen Größe bei Real Madrid. Und womöglich ausgerechnet gegen den früheren Arbeitgeber der letzte große Auftritt auf Europas Bühne.