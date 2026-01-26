Kitz-Wahnsinn! 4,7 Millionen sahen zu – ORF bricht alle Rekorde!

Das Kitzbühel-Wochenende hat dem ORF traumhafte Quoten beschert. Insgesamt 4,7 Millionen Menschen verfolgten die Bilder aus der Gamsstadt, was mehr als der Hälfte der heimischen Bevölkerung entspricht.

Die Übertragungen aus Kitzbühel erreichten am vergangenen Wochenende einen Marktanteil von bis zu 84 Prozent. Das absolute Highlight war die Abfahrt am Samstag, die im Durchschnitt 1,58 Millionen Zuseherinnen und Zuseher vor die Bildschirme lockte und damit den Vorjahreswert von 1,2 Millionen deutlich übertraf.

Ski-Euphorie erreicht auch den Slalom

Auch der Slalom am Sonntag konnte mit 1,26 Millionen Zuschauern im zweiten Durchgang voll überzeugen. Laut ORF war das Interesse an den Rennen in der Gamsstadt so hoch wie seit dem Jahr 2020 nicht mehr. Im Streaming-Bereich gab es mit 1,5 Millionen Nettoviews und 44 Millionen Nutzungsmunuten ebenfalls Rekordwerte seit dem Start der Messungen im Jahr 2017.

Zukunft des Skisports im ORF gesichert

Passend zu den Erfolgszahlen verkündete das Medienhaus, dass die Übertragungsrechte für alle heimischen Weltcuprennen bis 2032 gesichert wurden. In Kooperation mit Ski Austria bleiben neben Kitzbühel auch Highlights wie Schladming oder die Vierschanzentournee langfristig im Programm. Bereits am Dienstag und Mittwoch stehen mit den Flutlichtrennen in Schladming die nächsten TV-Hits auf dem Plan.