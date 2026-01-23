Alles zu oe24VIP
Bis 2032

ORF verkündet Ski-Hammer - eine Frage bleibt aber offen

23.01.26, 06:27
Die Austro-Ski-Events sind bis 2032 weiter im ORF zu sehen. Bei den Events außerhalb Österreichs gibt es aber noch keine Einigung. 

Ski-Rennen in Kitzbühel und Schladming sowie die Vierschanzentournee zählen alljährlich zu den absoluten Quoten-Highlights des ORF. Nun steht fest, dass sich das öffentlich-rechtliche Medienhaus die Rechte an deren Liveübertragung erneut gesichert hat. Bis 2032 zeigt der ORF sämtliche Weltcupveranstaltungen des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) im Lizenzgebiet Österreich. Davon umfasst sind Ski alpin, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf, Snowboard und Freestyle.

Der Rechtedeal von ORF und Ski Austria beinhaltet den TV-, Radio-und Onlinebereich. Was das Paket dem ORF kostet, wurde am Freitag nicht mitgeteilt. "Eine jahrzehntelange, vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Skiverband, die dem Publikum die weltbeste TV-Performance, den Athletinnen und Athleten das größtmögliche mediale Umfeld und dem ORF Topquoten bietet, wird damit als Erfolgsstory im Free-TV fortgeschrieben", zeigte sich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann erfreut. ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer war es "zentrales Anliegen, den Wintersport weiterhin für ein möglichst breites Publikum frei zugänglich zu machen". "Umso mehr freut es uns, dass die langjährige Erfolgspartnerschaft mit dem ORF weitergeführt wird", hielt er fest.

Die künftige Übertragung von FIS-Weltcupbewerben abseits Österreichs ist dagegen noch nicht fixiert. Das Rechtepaket läuft heuer aus. "Der ORF ist selbstverständlich intensiv um eine Verlängerung der internationalen Ski-Rechte bemüht und sieht sich dabei auf gutem Weg", teilte der ORF auf APA-Anfrage mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
