Ski Alpin
Sportdaten:
  Hahnenkammrennen in Kitzbühel
Nach wilder Party-Nacht: Feller schläft mit halber Gams
© Instagram

»Still dreaming«

Nach wilder Party-Nacht: Feller schläft mit halber Gams

26.01.26, 10:43
Kitzbühel liegt ihm zu Füßen – doch nach der Jubelnacht sorgt plötzlich ein Detail für Stirnrunzeln. Manuel Feller genießt seinen Traum-Sieg am Ganslernhang sogar im Bett. Allerdings nicht ganz unversehrt … 

Was für ein Husarenritt am Ganslernhang! Manuel Feller krönte sich beim Hahnenkamm-Slalom endlich zum Sieger – und erfüllte sich damit seinen größten Kindheitstraum. Der 33-Jährige aus Fieberbrunn legte im zweiten Durchgang eine Gala hin und raste beim Heimrennen ganz nach oben.

Feller schläft mit halber Gams

Danach wurde nicht nur gefeiert – sondern auch geträumt. „Still dreaming …“ und #childhooddream schrieb Feller zu einem Instagram-Foto, das ihn im Bett zeigt. In der Hand: seine Goldene Gams. Ein Bild voller Emotionen.

Denn für Feller ist dieser Triumph mehr als „nur“ ein Weltcupsieg. „Klar ist die Kugel sportlich höher einzustufen. Aber vom Moment her, hier vor dieser Kulisse, mit meinen Leuten, auf dem Berg, der nur 15 Minuten von meinem Heimatort entfernt ist … das ist unbeschreiblich“, schwärmte er. Monate harter Arbeit auf und abseits der Piste hätten sich ausgezahlt. „Man darf nie aufgeben.“

Wilde Nacht im "The Londoner"

Ganz makellos ist das Märchen allerdings nicht: Wer genauer hinsieht, erkennt, dass die Gams etwas gelitten hat. Der Sockel der Trophäe steht separat am Nachtkästchen – die Statue selbst ist beschädigt. Wie es dazu kam, verriet der ÖSV-Star nicht.

Nach wilder Party-Nacht: Feller schläft mit halber Gams
© Instagram

Gut möglich, dass die Gams bei der rauschenden Feier etwas abbekam. Im Kitzbüheler Kult-Lokal „The Londoner“ wurde jedenfalls bis spät in die Nacht mit Familie und Freunden angestoßen. Ein kleiner Bruch – in einer ganz großen Nacht.

