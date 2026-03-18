DFB-Hammer: Julian Nagelsmann nominiert diesen Bayern-Star

DFB-Trainer Julian Nagelsmann soll laut der "Bild" erstmals das Bayern-Juwel Lennart Karl für die Nationalmannschaft nominiert haben. Dabei trifft Deutschland auf die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März).
Bei den letzten Länderspielen wurde das Mega-Talent noch in der U21 eingesetzt. Nun wurde Lennart Karl (18) zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft einberufen.
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Die Nominierung hat sich Karl in dieser Saison verdient. Der 1,68 Meter große Dribblekünstler hat in der bisherigen Saison schon 7 Tore erzielt und 5 Vorlagen gegeben. Zusätzlich ist er der jüngste deutsche Torschütze in der Champions League.
Dank seinem Tempo und seiner Unbekümmertheit hat Karl einige Experten beeindruckt. Unter anderem forderte Lothar Matthäus schon länger seine WM-Nominierung. Nun hat der 18-Jährige die Chance, im DFB-Trikot Nagelsmann davon zu überzeugen.