DFB-Hammer: Julian Nagelsmann nominiert diesen Bayern-Star

DFB-Trainer Julian Nagelsmann soll laut der "Bild" erstmals das Bayern-Juwel Lennart Karl für die Nationalmannschaft nominiert haben. Dabei trifft Deutschland auf die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März).

Bei den letzten Länderspielen wurde das Mega-Talent noch in der U21 eingesetzt. Nun wurde Lennart Karl (18) zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft einberufen.

Die Nominierung hat sich Karl in dieser Saison verdient. Der 1,68 Meter große Dribblekünstler hat in der bisherigen Saison schon 7 Tore erzielt und 5 Vorlagen gegeben. Zusätzlich ist er der jüngste deutsche Torschütze in der Champions League.

© Getty

Dank seinem Tempo und seiner Unbekümmertheit hat Karl einige Experten beeindruckt. Unter anderem forderte Lothar Matthäus schon länger seine WM-Nominierung. Nun hat der 18-Jährige die Chance, im DFB-Trikot Nagelsmann davon zu überzeugen.