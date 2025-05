× Geheimtipps: 10 traumhafte Frühlingswanderungen quer durch Österreich

Wandern von Oberösterreich bis nach Vorarlberg -wir präsentieren Wege, die das Österreichische Wandergütesiegel tragen und mit außergewöhnlichen Naturerlebnissen punkten . Hier kann man die Magie des Frühlings in all seiner Pracht genießen. Also Wanderschuhe schnüren und auf gehts!

Im Frühling kennen echte Wanderer kein Halten mehr - wenn alles sprießt und blüht lockt das ganz große Draußen. Zum Glück bieten Österreichs Wanderdörfer eine handverlesene Auswahl an Wanderungen, die das Österreichische Wandergütesiegel tragen und ein besonderes Naturerlebnis garantieren. Nachstehend die perfekten Wanderinspirationen für Genusswanderer, Familien und jene, die sich sportlich mal so richtig fordern möchten. Teufelsteinrunde/Oststeiermark © Getty Images × Ein Felsbrocken, der einfach so da liegt inmitten einer Lichtung auf der Alm und niemand weiß so recht, wie der Stein hierhergekommen ist: der Teufelstein. Der Sage nach versuchte Luzifer, einen Turm in den Himmel zu bauen, um in das Reich der Seligen zurückzukommen. Doch der Versuch misslang -und der Stein blieb als rätselhafter Zeuge zurück. Wer diesen mystischen Kraftplatz besuchen möchte, folgt einem Rundwanderweg, der zum bedeutendsten Kultplatz in der Region Joglland-Waldheimat führt. Highlights auch die Ausblicke auf den Hochschwab, die Rax und das Grazer Bergland. Ca. 3,5 Stunden Gehzeit, 8,7 km Lesen Sie auch Salzburger Seenland: Der Geheimtipp für jeden Urlaubstyp Das Salzburger Seenland ist die perfekte Region für jeden Urlaubstyp. Rund um Wallersee, Mattsee, Grabensee und Obertrumer See eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten zum Baden, Wandern, Biken und für großartige Ausflüge.

So schön ist der Frühling in der Südsteiermark Wenn der Frühling ins Land zieht, kommen in der Südsteiermark Glücksgefühle auf. Und den Aktivitäten sind keine Grenzen gesetzt: Von Weinverkostungen und Kellerführungen bis hin zu Radtouren, Wanderausflügen oder genussvollen Picknicks in der erwachenden Natur. Erlebensweg der Sinne in Unterlamm/Stmk. Der Rundwanderweg von der Therme Loipersdorf nach Unterlamm führt durch eine malerische Natur-und Kulturlandschaft mit elf "Erlebensweg-Stationen". Sanfte Hügel, Wein-und Obstgärten verleihen dem Weg ein Toskana-Feeling, nur mit dem Zusatz, dass hier gerade alles blüht. Höhepunkte sind das Weingarten Resort mit dem kleinsten Restaurant Österreichs und die größte begehbare Weinflasche. 4 Stunden Gehzeit, 14 km Friedensweg/Bad Tatzmannsdorf/Bgld. Dieser Rundweg verbindet Natur und Kultur: Er führt über Drumling zur Friedensstadt Stadtschlaining mit tollen Ausblicken bis zum Hochwechsel. Highlight ist die mittelalterliche Friedensburg Schlaining mit ihrem wunderschön restaurierten Burggraben und heute Zentrum für Friedensforschung. 3,30 Stunden Gehzeit, 11,5 km Druidenweg/Ysperklamm/NÖ. Der Druidenweg im Waldviertel begeistert mit geheimnisvoller Atmosphäre. Moosbewachsene Steine, rauschendes Wasser und dichte Wälder führen entlang der Ysper und bieten faszinierende Ausblicke ins Yspertal. Geheimnisvolle Druidenplätze und der Weinsberger Granit lassen die Phantasie lebendig werden. 4 Stunden Gehzeit, 8,25 km Kreuzner Herzklopfen Runde/Bad Kreuzen/OÖ. Die neue Bad Kreuzner "Highlight Runde" verbindet die schönsten Plätze und Wege zu einer genussvollen Wanderung unter dem Motto "abschalten, erleben und genießen". Höhepunkte sind der Rastplatz Burg Kreuzen sowie eine Einkehr in der Speck Alm, einer traditionellen Mostschenke mit authentischen Gerichten aus eigener Bio-Landwirtschaft und regionalen Bio-Betrieben. 3 Std. Gehzeit, 10,3 km Dritte Etappe des Via Paradiso/Kärnten Die 3. Etappe des Weitwanderweges zeigt die unbekannte, ruhige Seite des Millstätter Sees. Ein Highlight ist der idyllische Egelsee, ein kleiner Moorsee, der zu einer Rast einlädt. Die Route endet beim Gasthof Lug ins Land, einem traditionellen Bauernhof hoch über dem Drautal, der mit regionalen Spezialitäten zur Einkehr einlädt. 2,5 Stunden Gehzeit, 10 km Bauernregelweg/Altenmarkt-Zauchensee/Sbg. Der Themen-Rundweg zu "Bauernregeln" führt über einen leicht bewaldeten Bergrücken mit herrlichem Blick auf Altenmarkt und Zauchensee. Auf 22 Stationen enthüllt er die Wahrheit über Eisheilige, Siebenschläfer, Föhn und Schäfchenwolken. 10 Wetter-Regeln basierend auf Wind, Donner und Blitz, sowie Weissagungen aus der Tier-und Pf lanzenwelt und modernen Bauernregeln bieten spannende Einblicke in die Natur und das Wetter. 2 Stunden Gehzeit, 4,89 km Gamsroas-Das 9 Gipfel Erlebnis/Kitzbühel/Tirol. © Getty Images × Diese Weg ist sogar mit dem europäischen Wandergütesiegel ausgezeichnet und zu den höchsten Gipfeln der ortstypischen Grasberge. Eine Herausforderung für konditionsstarke Wanderer, die mit atemberaubenden Rundumblicken und mehrfachen Gipfelerlebnissen belohnt werden. Die "Gamsroas" - der "Weg der Gämse" - ist eine Hommage an die Schönheit der Kitzbüheler Alpen und an die Gämse selbst. Wer diese 9-Gipfel-Tour meistert, zählt sich zu den echten Berghelden. 11 Stunden Gehzeit, 17,7 km Vom Hintersteiner See auf die Walleralm/Tirol. Mit dem kostenlosen Wanderbus geht es von Scheffau zum kristallklaren Hintersteiner See, in dem sich die Gipfel des Wilden Kaisers spiegeln. Im Frühjahr kann man je nach Schneelage und Witterung wunderschöne Schneerosen entdecken. Auf der Wanderung warten gleich mehrere Einkehrmöglichkeiten, darunter die Walleralm, Stöff lhütte und Kafma Alm. 3,15 Stunden Gehzeit, 9,3 km Dorfrunde Silbertal/Montafon/Vorarlberg Diese kleine Genusswanderung kombiniert auf besondere Weise Natur, Geschichte und Kultur in einer idyllischen Umgebung. Eingebettet zwischen den beeindruckenden Bergwelten von Verwall und Rätikon, bietet das Tal spektakuläre Ausblicke, saftige Wiesen und dichte Wälder. Die Ruhe und Abgeschiedenheit machen den Weg zu einem unvergesslichen Erlebnis. 0,30 Stunden Gehzeit, 1,6 km.