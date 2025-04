× So schön ist der Frühling in der Südsteiermark

Wenn der Frühling ins Land zieht, kommen in der Südsteiermark Glücksgefühle auf. Und den Aktivitäten sind keine Grenzen gesetzt: Von Weinverkostungen und Kellerführungen bis hin zu Radtouren, Wanderausflügen oder genussvollen Picknicks in der erwachenden Natur.

Genuss, Entspannung und Abenteuer – im Frühling kann man das südsteirische Lebensgefühl besonders intensiv erleben. Am besten auf schönen Wanderwegen oder Radrouten. Und mit vielen kulinarischen Zwischenstopps...

© Getty Images ×

Wanderurlaub

Vieles spricht für einen Wanderurlaub im südsteirischen Frühling. Hier finden sich abwechslungsreiche Wanderwege für jedes Fitnesslevel. Ganz besonders hervor sticht die hohe Dichte an Einkehrmöglichkeiten, die für das leibliche Wohl der Aktivurlauber sorgen – in kaum einer anderen Region liegen Sport und Genuss so nahe beieinander. Bereits die Kelten schätzten beispielsweise die liebliche Landschaft rund um St. Nikolai in der Region Sausal und begannen hier, Land und Wein zu kultivieren – zahlreiche Hügelgräber zeugen von diesem reichen kulturellen Erbe. Wer die traditionsreiche Gegend zu Fuß erkunden möchte, sollte sich auf die St. Nikolaier Buschenschanktour begeben. Vom Ortszentrum aus geht es auf einer gut begehbaren Nebenstraße durch die örtliche Weinlandschaft und vorbei an mehreren Einkehrmöglichkeiten wie dem Buschenschank „Pichler-Schober“, dem „Café zur Reblaus“ oder dem „Gasthaus Strauß“. Aufgrund der gemächlichen Steigung ist die Tour auch für Kinder geeignet, die sich unterwegs über ein Glas frischen Apfelsaft aus heimischer Produktion freuen.

Rauf und runter führt der Kitzecker Weinwanderweg. Dem Namen entsprechend werden auf der Tour zahlreiche Weingüter mit ihren Buschenschänken passiert, darunter diejenigen der Familie Schauer, Lambauer oder Peterl. Bei der Einkehr genießen die Wanderer die erlesenen Weine aus hofeigener Produktion und die selbstgemachten Mehlspeisen oder Brettljausen. Die Ab-und Anstiege führen vorbei an Bächen, Fischteichen und Wiesen und halten Aussichten auf die Ortschaft und die umliegende Weinlandschaft bereit. Ein Besuch im Kitzecker Weinmuseum, das erste seiner Art im Lande, rundet das Erlebnis ab – auch das Haubenlokal „Das Kappel“ wartet am Ziel mit kulinarischen Köstlichkeiten auf alle Feinschmecker.

© Getty Images ×

Beim Kitzecker Weinmuseum startet der große Sausaler Rundwanderweg, der zahlreiche Gemeinden passiert und einen idealen Einblick in die gelebten Traditionen des beliebten Hügellandes zwischen den Flüssen Sulm und Laßnitz bietet. Wie es steirischer Brauch ist, bekommen hier die Gäste die besten regionalen Spezialitäten aufgetischt – von der Spitzengastronomie bis zum bodenständigen Gasthaus wie dem Gasthof „Sausalerhof“, dem Buschenschank „Schneeberger“ oder dem Vier-Hauben-Lokal „Zum Pfarrhof“ ganz in der Nähe. Zudem erklimmen ambitionierte Wanderer unterwegs die höchste Erhebung des Sausals, den 671 Meter hohen Demmerkogel mit einem 17 Meter hohen Klapotetz, einem Aussichtsturm sowie einer bunten, geschützten Schmetterlingswiese.

Radfahren

Die Weinland Steiermark Radtour verbindet die Ost-und Südsteiermark auf 403 Kilometern. Unterwegs passieren die Radfahrer nicht nur Wein-und Apfelgärten, sondern auch historische Städte wie Graz, Hartberg oder Deutschlandsberg. Die Strecke von der Thermenstadt Bad Radkersburg zur Bezirkshauptstadt Leibnitz beträgt rund 50 Kilometer und verläuft zunächst am slowenischen Grenzgebiet flussaufwärts entlang der Mur, dem zweitgrößten Fluss Österreichs und Namensgeber des Murradwegs. Durch Auen und entlang kleiner Dörfer geht es anschließend durch den Naturpark Südsteiermark bis nach Leibnitz. Das Römermuseum Flavia Solva lädt zu einem kulturellen Besuch.

© Getty Images ×

Die Südsteirische Weinstraße verbindet fünf Gemeinden. Auf vier Etappen und rund 30 Kilometern geht es hier für alle Radfahrer bergauf und bergab auf schmalen, kurvigen Wegen von Oberhaag über Arnfels, Leutschach und Ehrenhausen nach Straß in der Steiermark. Am Wegesrand laden zahlreiche Weingüter und traditionelle Buschenschänken zum Einkehren, Verweilen und Genießen ein. Spezialitäten wie die Brettljausn mit regionalen Käse-und Wurstwaren, der für die Region typische Käferbohnensalat und hausgemachter Wein stärken alle Sportlichen für die Weiterfahrt. Und last but not least führt eine Tour durch das hügelige Weinland Sulmtal Sausal Sportliche auf 45 Kilometern und insgesamt rund 500 Höhenmetern vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Radfahrer passieren in Kitzeck, der höchsten Weinbaugemeinde Österreichs, das erste steirische Weinmuseum. Und der Demmerkogel, die höchste Erhebung der Region, belohnt den Aufstieg mit einem Rundumblick über die Weinberge und das angrenzende Slowenien.