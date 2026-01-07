Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Guter Tag, um mit vernünftigen Aussprachen Ruhe einkehren zu lassen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie sich endlich Zeit für die Liebe! Sie sind sicher begehrt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Überlegen Sie zweimal, was Sie sagen! Man nimmt es heute sehr genau.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Heute lässt es sich reden. Endlich etwas nüchterner und toleranter!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Geben Sie sich ein bisschen pragmatischer, machen Sie sich nützlich!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sie sind heute auf Erfolgskurs und sollten Chancen am Schopf packen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wer auf seinen Verstand hört, sollte heute merken, was wirklich zählt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es ist alles klar und einfach. Je vernünftiger, desto besser läuft es.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Geduld und Zurückhaltung! Vernunft handelt sich keine Probleme ein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sind Sie schon verabredet? Wenn nicht, verpassen Sie beste Chancen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Pflichtbewusstsein und Hilfsbereitschaft weiß man sicher zu schätzen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Auf die Stimme der Vernunft zu hören, verbessert die Gesprächsbasis.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.