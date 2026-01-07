Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026

Von
07.01.26, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe:Guter Tag, um mit vernünftigen Aussprachen Ruhe einkehren zu lassen.
  • Beruf:Legen Sie große Pläne zur Seite und organisieren Sie das Naheliegende!
  • Fitness:Nehmen Sie sich heute weniger vor, es kommt auf Konzentration an!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe:Nehmen Sie sich endlich Zeit für die Liebe! Sie sind sicher begehrt.
  • Beruf:Vorstellungstermine, Prüfungen und Verhandlungen klappen nach Wunsch.
  • Fitness:An Motivation und Konzentration mangelt es nicht. Daher zügig voran!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe:Überlegen Sie zweimal, was Sie sagen! Man nimmt es heute sehr genau.
  • Beruf:Arbeiten Sie konstruktiv mit und akzeptieren Sie vernünftige Einigung!
  • Fitness:Der Mond sorgt für etwas Unruhe. Druck reduzieren und konzentrieren!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe:Heute lässt es sich reden. Endlich etwas nüchterner und toleranter!
  • Beruf:Gute Voraussetzungen, um Probleme sachlich und vernünftig zu klären.
  • Fitness:Lassen Sie sich mehr Zeit und achten Sie besser auf Ihre Ernährung! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe:Geben Sie sich ein bisschen pragmatischer, machen Sie sich nützlich!
  • Beruf:Bloß nichts Kompliziertes! Einfache Lösungen führen eher zum Erfolg.
  • Fitness:Tempo vernünftig dosieren und vor allem viel sorgfältiger vorgehen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe:Sie sind heute auf Erfolgskurs und sollten Chancen am Schopf packen.
  • Beruf:Ausgezeichneter Tag für Ihre Interessen. Reden Sie, verhandeln Sie!
  • Fitness:Sie sind gut drauf und konzentriert. Auch Kraft und Ausdauer passen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe:Wer auf seinen Verstand hört, sollte heute merken, was wirklich zählt.
  • Beruf:Seien Sie zur Stelle, wenn man Sie braucht. Teamgeist wird honoriert.
  • Fitness:Wie steht es um Ihre Ernährung? Die bestimmt primär Ihr Wohlbefinden.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe:Es ist alles klar und einfach. Je vernünftiger, desto besser läuft es.
  • Beruf:Praktische Denker und kühle Rechner haben heute sicher die Nase vorn.
  • Fitness:Sachlich und pragmatisch lassen sich alle Aufgaben bestens bewältigen.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe:Geduld und Zurückhaltung! Vernunft handelt sich keine Probleme ein.
  • Beruf:Ganz cool und pragmatisch! Hören Sie auf andere, nehmen Sie Hilfe an!
  • Fitness:Deutlich langsamer und aufmerksamer, um Stress und Ärger zu vermeiden!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe:Sind Sie schon verabredet? Wenn nicht, verpassen Sie beste Chancen.
  • Beruf:Präsentieren Sie sich und Ihre Vorschläge! Sie können alle überzeugen.
  • Fitness:Auf zu sportlicher Betätigung, um Ihre Form auch physisch zu nutzen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe:Pflichtbewusstsein und Hilfsbereitschaft weiß man sicher zu schätzen.
  • Beruf:Erst mal das Notwendige erledigen und weitere Schritte organisieren!
  • Fitness:Gut konzentrieren, nicht verzetteln! Packen Sie das Nächstliegende an!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Auf die Stimme der Vernunft zu hören, verbessert die Gesprächsbasis.
  • Beruf:Gute Organisation ist die halbe Miete, den Rest schafft der Teamgeist.
  • Fitness:Nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal! Heute darf es ruhig mal weniger sein.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden