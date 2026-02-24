Reifenwechsel-Check: Wann Sie wirklich auf Sommerreifen umsteigen sollten

Die Sonne lacht, die 10-Grad-Marke ist geknackt und die ersten Frühlingsgefühle liegen in der Luft! Höchste Zeit, den Wintermantel in den Schrank zu verbannen, doch was ist mit unserem Auto? Wir verraten, wann es endlich Zeit für die Sommerreifen ist und welche Temperatur-Grenze darüber entscheidet!

Wenn die ersten Sonnenstrahlen den Schnee zum Schmelzen bringen und der Frühling Einzug hält, juckt es viele Autofahrer schon in den Fingern: Die Sommerreifen sollen drauf! Schicke Felgen und ein sportlicheres Fahrgefühl rufen. Doch bevor Sie direkt in die Werkstatt fahren, gibt es ein paar wichtige Fakten zu klären.

Mythos Sommerreifenpflicht

© Getty Images

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung gibt es in vielen Ländern, so auch in Österreich, keine gesetzliche Sommerreifenpflicht! Viel wichtiger ist die sogenannte situative Winterreifenpflicht. Diese gilt bei uns vom 1. November bis zum 15. April, aber eben nur, sofern winterliche Verhältnisse auf den Straßen herrschen. Ist die Straße trocken und das Wetter strahlend schön, sind Sie rein rechtlich nicht gezwungen, mit Winterreifen unterwegs zu sein.

Dann macht der Wechsel Sinn

Wann also umstecken? Der ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl erklärt: "Grundsätzlich spricht nichts dagegen, bereits vor dem 15. April, an dem die situative Winterausrüstungspflicht endet, umzustecken." Doch Vorsicht: Ein warmer Tag macht noch keinen Sommer! Ein plötzlicher Kälteeinbruch im März oder April, was in Österreich keine Seltenheit ist, kann den Ausflug auf Sommerreifen schnell zur gefährlichen Rutschpartie machen.

Sobald sich der Frühling mit konstanten Temperaturen über 7 Grad festgesetzt hat und keine Schnee-Rückfälle mehr in Sicht sind, heißt es: Ab in die Werkstatt und rauf mit den Sommerreifen!

Vorteile von Sommerreifen

© Getty Images

Die Gummimischung von Sommerreifen ist härter. Bei Wärme bietet sie deutlich mehr Stabilität, einen kürzeren Bremsweg und einen reduzierten Kraftstoffverbrauch. Winterreifen werden bei Plusgraden hingegen „schwammig“ und nutzen sich schneller ab.

Reifen-Check vor der Montage

Bevor Sie die Reifen montieren, ist ein genauer Blick Pflicht. Das gesetzliche Minimum bei Sommerreifen sind 1,6 mm Profiltiefe. Wenn Ihre Reifen allerdings jetzt schon exakt 1,6 mm haben, fahren Sie bald illegal. Die Reifen sollten bei der Montage deutlich mehr Profil haben, damit Sie sicher und vorschriftsmäßig durch den ganzen Sommer kommen!