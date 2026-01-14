Nicht der Eiskratzer: Diesen Gegenstand sollte man im Winter im Auto haben

Der Winter hat uns fest im Griff. Für Autofahrer bedeutet das: Glatteisgefahr, zugefrorene Autotüren und beschlagene Scheiben. Vor allem, wenn es schnell gehen muss, wird das Eiskratzen zur lästigen Pflicht. Doch es gibt einen überraschend effektiven Helfer, den fast niemand auf dem Schirm hat.

Der Winter stellt uns mit seinen eisigen Temperaturen ganz schön auf die Probe. Schon auf dem Weg zur Arbeit ist man oft völlig erledigt, schließlich hat man nicht nur das Auto mühselig vom Eis befreit, sondern auch noch sein Bestes gegeben, um nicht auf dem glatten Boden auszurutschen. Der Eiskratzer ist zwar unverzichtbar, aber es gibt einen zusätzlichen, effektiven Helfer, der in keinem Auto fehlen sollte. Und das Beste daran: Er kostet nur wenige Cent und Sie haben ihn wahrscheinlich schon längst zu Hause.

Der Winter-Gamechanger: Kernseife

© Getty Images

Nein, Sie haben sich nicht verlesen! Kernseife ist der geheime Winter-Helfer, den Sie unbedingt im Auto haben sollten. In der kalten Jahreszeit hilft Ihnen Kernseife nicht nur beim Lösen von Eis auf den Scheiben, sondern schützt auch Gummidichtungen und Türschlösser vor dem Festfrieren und sorgt für klare Sicht bei beschlagenen Scheiben.

Kernseife löst Ihre Frost-Probleme

Kernseife wirkt wahre Wunder und hat weit mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick vermuten würde:

Beschlagene Scheiben adé

Die Innenseiten der Scheiben beschlagen bei winterlichen Temperaturen schnell und die Sicht wird stark eingeschränkt. Hier kommt Kernseife ins Spiel! Die enthaltenen Tenside reduzieren die Oberflächenspannung des Wassers. Das bedeutet, dass sich an der Scheibe kein undurchsichtiger Nebel mehr bildet, sondern ein klarer, dünner Film. So bleibt die Sicht bei wechselnden Temperaturen deutlich besser.

Reiben Sie die gereinigte Innenfläche der Windschutzscheibe mit trockener Kernseife ein. Danach einfach mit einem Mikrofasertuch polieren. Schon haben Sie für mehrere Wochen eine deutlich bessere Sicht.

Schutz für Gummidichtungen

© Getty Images

Nichts ist ärgerlicher, als wenn die Autotüren morgens nicht aufgehen, weil die Gummidichtungen festgefroren sind. Eine dünne Schicht Kernseife auf den Dichtungen wirkt hier als Schutzschild und verhindert das Festfrieren.

Türschlösser bleiben frei

Das Türschloss lässt sich bei eisigen Temperaturen nicht mehr drehen, weil es zugefroren ist? Auch hier kann Kernseife helfen! Eine dünne Schicht auf das Schloss verhindert das Einfrieren und sorgt dafür, dass Sie immer ins Auto kommen.

Die Kernseife ist also weit mehr als nur ein Hausmittel für den Haushalt. Sie hilft dabei, die Wintermorgen für Autofahrer zu erleichtern, indem sie mehrere Frost-Probleme auf einmal löst.