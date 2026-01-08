Achtung Autofahrer: Diese häufigen Fehler können im Winter teuer werden

Der Winter ist für viele Autofahrer der blanke Horror. Morgens bei eisigen Temperaturen ins Auto steigen, die Scheiben sind vereist und dann das ewige Kratzen, bei dem einem die Finger abfrieren. Da denkt man sich: „Ein kleines Fenster reicht ja, um zu sehen.“ Doch Vorsicht! Das kann teuer werden.

Wer kennt es nicht: Es ist eiskalt, die Uhr tickt, und man ist spät dran. Schnell noch die Frontscheibe vom Eis befreien und los geht’s. Doch das ist keine gute Idee. Wer Ärger und hohe Strafen vermeiden will, sollte morgens mehr Zeit einplanen und das Auto rundum frei machen. Wir verraten, worauf Sie im Winter unbedingt achten sollten.

Dieser Fehler kann teuer werden

© Getty Images

Laut den österreichischen Verkehrsvorschriften ist es verboten, nur ein kleines „Guckloch“ in der Windschutzscheibe freizukratzen. Alle Scheiben müssen eis- und schneefrei sein, wenn Sie fahren wollen, das bedeutet Windschutzscheibe, Seitenfenster und Heckscheibe müssen freigemacht werden. Wenn Sie diese Regel missachten, kann eine saftige Strafe von bis zu 10.000 Euro auf Sie zukommen! Und sollte es zu einem Unfall kommen, haften Sie möglicherweise auch mit Ihrem eigenen Geld!

Auch das Autodach muss von Schnee befreit werden

Viele Autofahrer vergessen, dass nicht nur die Scheiben, sondern auch das Autodach von Schnee befreit werden muss. Der Grund: Schmelzender Schnee oder Eis, das während der Fahrt vom Dach rutscht, kann andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Auch die Beleuchtung und die Kennzeichen des Fahrzeugs (sowie des Anhängers, wenn vorhanden) müssen sichtbar und frei von Schnee und Eis sein.

Motor warmlaufen lassen? Auch das kann teuer werden

© Getty Images

So manch einer macht es sich bequem und lässt den Motor vor Fahrtantritt einige Minuten warmlaufen, um das Eis zu schmelzen und das Auto bei angenehmen Temperaturen zu betreten. Doch auch diese Gewohnheit ist laut ÖAMTC verboten. Das Warmlaufenlassen eines Motors im Stand ist umweltschädlich und führt zu einem beschleunigten Verschleiß des Motors. Abgesehen davon können bei einem Verstoß Strafen von 75 bis 150 Euro fällig werden. In besonders schweren Fällen sind sogar Strafen bis zu 10.000 Euro möglich.

Also, planen Sie morgens am besten etwas mehr Zeit ein. So vermeiden Sie nicht nur hohe Strafen, sondern sorgen auch für Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Mitmenschen auf der Straße.