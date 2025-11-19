Nie wieder Eis kratzen: So bleiben Ihre Autoscheiben immer eisfrei!

Die Temperaturen sinken, der erste Frost setzt ein und plötzlich steht man in der Früh vor einem Auto mit vereisten Scheiben. Da ist der Tag schon fast gelaufen! Aber keine Panik: Es gibt geniale Tricks, mit denen Sie sich das Kratzen endlich sparen können.

Wer kennt es nicht: Das morgendliche Kratzen an den vereisten Scheiben, wenn man sich am liebsten noch ein paar Minuten im Bett einkuscheln würde. Die Finger sind eiskalt, der Stresspegel steigt und der Tag beginnt schon hektisch. Doch Schluss damit! Ab jetzt müssen Sie sich nicht mehr mit dem Eiskratzer plagen. Mit ein paar einfachen Tricks bleibt Ihre Windschutzscheibe eisfrei, und Sie können die Wintermonate genießen, ohne sich mit lästigem Frost herumschlagen zu müssen.

Nie wieder Eis kratzen: DIY-Enteiser

Natürlich können Sie auf einen fertigen Enteiser zurückgreifen, aber warum Geld ausgeben, wenn’s auch günstiger geht? Stellen Sie sich Ihren eigenen Enteiser her. Alles, was Sie dafür benötigen, ist Essig und Wasser.

So geht’s:

Mischen Sie 2 Teile Essig mit 1 Teil Wasser und füllen Sie die Mischung in eine Sprühflasche. Essig hat den Vorteil, dass er den Gefrierpunkt des Wassers senkt und so die Bildung von Eis verhindert. Einfach vor dem Schlafengehen auf die Scheiben sprühen und schon bleibt die Scheibe frostfrei. Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Mischung nicht auf den Lack gelangt, da Essig diesen beschädigen kann.

Wenn der Frost doch da ist, einfach kurz aufsprühen, warten und dann mit einem Eiskratzer entfernen.

Frostschutz mit einfachen Haushaltsgegenständen

Keine Windschutzscheiben-Abdeckung zur Hand? Kein Problem! Einfach ein Handtuch, Teppich oder Duschvorhang über die Windschutzscheibe werfen und schon haben Sie Ihre Scheiben gegen den Frost geschützt. Die Seitenspiegel können Sie mit einem Plastiksackerl abdecken, so verhindern Sie ebenfalls dass sich Frost bildet.

Die richtige Parkplatzwahl

Wussten Sie, dass auch die Ausrichtung des Autos eine Rolle spielen kann? Wenn Sie das Fahrzeug so parken, dass es nach Osten ausgerichtet ist, hat die Sonne morgens die beste Chance, Ihre Scheiben zu enteisen. Noch besser wird es, wenn Sie Ihr Auto unter einen Nadelbaum oder eine immergrüne Hecke stellen. Diese bieten auch Schutz vor der kalten Luft und dem Frost.

Finger weg von heißem Wasser

Verzichten Sie unbedingt darauf, heißes Wasser auf die gefrorenen Scheiben zu gießen. Auch wenn es verlockend klingt, ist dies ein großer Fehler. Das plötzliche Temperaturgefälle kann die Scheibe zum Springen bringen, was nicht nur gefährlich, sondern auch kostspielig ist.