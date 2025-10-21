Trend-Update: Diese Herbst Must-haves dürfen in Ihrem Schlafzimmer nicht fehlen

Ob zurückhaltend in Naturtönen oder mutig in Dunkelblau und Rostrot – die neuen Betten feiern das Schlafzimmer als Ort der Ruhe und der Schönheit. Sie vereinen Design, Materialgefühl und Funktion auf eine Weise, die nicht laut ist, sondern leise beeindruckt.

Sie sind weich, großzügig und so schön, dass sie das Schlafzimmer in eine Ruhezone mit Stil verwandeln: die neuen Betten. 2025 dreht sich alles um sinnliche Materialien, harmonische Farben und Formen, die Geborgenheit ausstrahlen. Zwischen zarten Naturtönen und satten Nuancen wie Mitternachtsblau, Schokobraun oder Rostrot entfaltet sich ein Trend, der beides kann – beruhigen und verführen.

Weichheit mit Charakter

© Natuzzi

Betten dürfen heute Persönlichkeit zeigen. Große, gepolsterte Kopfteile rahmen den Schlafplatz wie ein sanfter Kokon, während üppige Matratzen und feinste Stoffe das Wohlgefühl perfektionieren. Weiche Linien, natürliche Materialien, luxuriöse Texturen – so lautet das Credo moderner Schlafzimmergestaltung.

Entspannte Eleganz aus Italien

Gervasoni versteht es wie kaum eine andere Marke, Komfort mit einer Prise Lässigkeit zu verbinden. Das Ghost 80 ist eine Insel der Ruhe und des Komforts. Klare Linien, ausgewogene Proportionen und ein leger fallender Stoffbezug prägen den unverwechselbaren Charakter dieses Designklassikers. Das komplett abnehmbare Kleid aus Stoff umhüllt die weichen Polster wie eine schützende Hülle und verleiht dem Bett eine lässig-elegante Ausstrahlung. Ideal für alle, die Understatement mit maximalem Wohlfühlfaktor schätzen.

Wandelbar

Vielseitig, durchdacht und stilvoll ist das Ghost 80 E Sofa und Gästebett in einem. Tagsüber bietet es entspannten Sitzkomfort mit der typischen Ghost-Lässigkeit, nachts verwandelt es sich mit wenigen Handgriffen in ein vollwertiges Bett. Der dezente, abnehmbare Stoffbezug sorgt für den charakteristischen Look und macht Pflege besonders einfach. Perfekt für Apartments, Gästezimmer oder alle, die Funktion und Design auf schönste Weise verbinden möchten.

Die Kunst der feinen Nuance

© Luiz

Mit dem Gradient-Bett präsentiert Luiz einen Entwurf, der Ruhe ausstrahlt und dabei höchste Handwerkskunst zeigt. Die klare, fast schwebende Form steht im spannenden Kontrast zu den sinnlichen Stoffen. In reinem Weiß wirkt das Bett leicht und luftig, fast wie ein Stück Wolke. In Rostrot hingegen bekommt es Tiefe und Charakter – ein Statement für alle, die Farbe mit Gefühl kombinieren möchten.

Komfort mit Charakter

Bei Natuzzi wird Handwerkskunst zur Emotion. Das Piuma-Bett überzeugt mit organischen Linien, weichem Leder und einer fast skulpturalen Silhouette. Es wirkt wie ein Nest – elegant, schützend und einladend zugleich. Das Ema-Bett hingegen spielt mit Kontrasten: ein filigraner Rahmen trifft auf ein großzügig gepolstertes Kopfteil. Das Ergebnis ist ein moderner Klassiker, der italienische Raffinesse mit maximalem Komfort vereint.

Italienische Leichtigkeit mit Haltung

© Flou

Das Amal-Bett von Flou ist ein Meisterwerk moderner Eleganz. Der Rahmen wirkt schlank, das gepolsterte Kopfteil formt einen sanften Schwung – ein Bett, das Ruhe ausstrahlt, ohne in Minimalismus zu verfallen. Flou, bekannt als Pionier des „Bettensystems“, kombiniert Funktion und Stil wie kaum ein anderer Hersteller: perfekt ausbalancierte Materialien, feine Bezüge und Liebe zum Detail, die man nicht nur sieht, sondern spürt.

Französische Raffinesse in zwei Facetten

Wer feine Details liebt, findet bei Ligne Roset gleich zwei besondere Akzente. Die Overlock-Bettwäsche mit ihren kontrastierenden, bewusst sichtbaren Nähten erinnert an Mode-Ateliers in Paris – ein Hauch Couture im Schlafzimmer. Dazu passt der Peter Maly 2 Bettrahmen, entworfen vom legendären Designer Peter Maly: eine Komposition aus klarer Linie, weicher Polsterung und eleganter Leichtigkeit.