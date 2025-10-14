Herbst-Hack: Warum Sie Salz in Teelichter streuen sollten

Kerzen im Herbst sind der perfekte Stimmungsbooster für gemütliche Abende. Doch kaum ist das Teelicht angezündet, ist es auch schon wieder fast erloschen. Zum Glück können Sie mit einem einfachen Trick die Brenndauer deutlich erhöhen.

Stylische Duftkerzen, elegante Glas-Kerzen oder dekorative Teelichter in hübschen Haltern, sie alle verleihen einem gemütlichen Herbstabend den perfekten Touch. Doch kaum entzündet, ist das Vergnügen oft schon vorbei: Wachsreste auf Möbeln und eine kurze Brenndauer verderben die Stimmung. In diesem Fall hilft ein altbewährtes Hausmittel: Salz. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier!

Salz in Teelichtern: Der clevere Trick für längeres Leuchten

© Getty Images

Eine kleine Prise Salz kann die Brenndauer Ihrer Teelichter erheblich verlängern! Ja, Sie haben richtig gehört. Haushalts-Salz sorgt dafür, dass Ihre Teelichter nicht nur länger brennen, sondern auch gleichmäßiger abbrennen und das mit minimalem Aufwand.

So funktioniert’s:

Zünden Sie das Teelicht wie gewohnt an und warten Sie, bis sich eine kleine Wachspfütze gebildet hat. Jetzt kommt der Trick: Streuen Sie einfach eine kleine Menge Salz rund um den Docht, während der Wachs noch flüssig ist. Das Salz setzt sich am Docht ab und sorgt dafür, dass das Wachs langsamer schmilzt. Dadurch wird der Siedepunkt des Wachses erhöht und die Flamme wird etwas kleiner – aber das Teelicht brennt insgesamt 20 bis 30 Prozent länger.

Wichtig: Weniger ist mehr! Eine kleine Prise Salz reicht völlig aus, um die Wirkung zu erzielen.

Duftkerzen: Auch hier kann Salz helfen

Aber nicht nur bei den klassischen Teelichtern können Sie Salz einsetzen. Auch Duftkerzen profitieren von dem einfachen Trick. Zwar haben Duftkerzen oft speziell formuliertes Wachs und einen besonderen Docht, der die Düfte besser verteilt, aber auch hier sorgt Salz für ein gleichmäßigeres Abbrennen.

Die weiteren Vorteile von Salz in Teelichtern

© Getty Images

Gleichmäßiges Abbrennen

Salz hilft nicht nur, das Teelicht länger brennen zu lassen, sondern sorgt auch dafür, dass das Wachs gleichmäßig abbrennt. Keine unschönen Mulden mehr in der Mitte!

Weniger Rußbildung

Kein unangenehmer Ruß mehr in der Luft! Das Salz sorgt dafür, dass die Kerze sauber abbrennt und weniger Ruß entsteht.

Saubere Oberflächen

Dank des Salztricks gibt es keine Tropfen mehr auf Ihren Kerzenhaltern oder Möbeln. Das überschüssige Wachs wird einfach vom Salz absorbiert, wodurch Sie lästiges Nachputzen vermeiden.

Der absolute Geheimtipp: Der Gefriertrick!

Sie wollen das Maximum aus Ihren Teelichtern herausholen? Dann ab ins Gefrierfach! Hört sich verrückt an, aber funktioniert. Lagern Sie Ihre Teelichter einfach für ein paar Stunden im Gefrierfach, bevor Sie sie anzünden. Der Effekt? Das Wachs muss sich erst langsam durch die Flamme erwärmen und das verlängert die Brenndauer noch einmal.