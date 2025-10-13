Schluss mit Fusseln: Mit diesen Tricks sieht Ihr Pullover aus wie neu

In der kalten Jahreszeit sind Pullover unsere treuen Begleiter. Doch was tun, wenn Ihr Lieblingsstück plötzlich von unliebsamen Fusseln überzogen ist und alt aussieht? Wir kennen die besten Insider-Tricks, wie Sie Ihren Pullover blitzschnell wieder auf Vordermann bringen.

Der Winter naht und mit ihm die Kuschelzeit im Pullover. Doch oft müssen wir schon nach kurzer Zeit feststellen, dass sich unschöne Fusseln auf dem Stoff gebildet haben. Diese Knötchen, die vor allem bei empfindlichen Materialien entstehen, lassen den Pullover schnell alt und unordentlich wirken. Sie entstehen, wenn lose Fasern durch Reibung miteinander verkleben und sich verhaken. Doch keine Sorge: Ein zerfetzter Pullover muss nicht sein! Wir zeigen Ihnen, wie Sie die lästigen Fusseln im Handumdrehen loswerden!

Der Gefrierfach-Trick

© Getty Images

Klingt verrückt, funktioniert aber! Ein ganz einfacher Trick ist es, den Pullover ins Gefrierfach zu legen. Feuchten Sie den Pullover leicht an und legen Sie ihn in einen verschließbaren Plastikbeutel. Achten Sie darauf, dass er nicht zu nass ist, denn er sollte nicht vollständig durchfrieren. Nach etwa 24 Stunden im Gefrierfach nehmen Sie den Pullover heraus und lassen ihn auftauen. Durch die Kälte entspannen sich die Fasern, lose Fusseln lösen sich – und Ihr Pullover ist wieder wie neu!

Fusselrolle oder Klebeband

Wenn es schnell gehen muss, ist die Fusselrolle oder ein Klebeband Ihr bester Freund. Einfach drüber rollen und die Fusseln verschwinden im Handumdrehen. Sie haben gerade keine Fusselrolle zur Hand? Kein Problem: Stark klebendes Klebeband tut es genauso! Einfach auf die betroffenen Stellen drücken, abziehen – und voilà: Ihr Pullover ist wieder top in Form.

Mit der Rasierklinge

Falls sich hartnäckigere Fusseln oder Knötchen auf dem Pullover gebildet haben, können Sie auch mit einem Rasierer zur Sache gehen. Zuerst ziehen Sie das Kleidungsstück etwas straff und fahren dann mit einer Rasierklinge in leichten, vorsichtigen Zügen über den Stoff. Achten Sie darauf, den Pullover nicht zu stark zu ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Fusseln werden dabei schnell wegrasiert, und der Pullover sieht wieder aus wie neu.

Richtig waschen

© Getty Images

Auch bei der Pflege können Sie viel dafür tun, dass der Pullover weniger Fusseln bildet. Drehen Sie den Pullover vor dem Waschen auf links, nutzen Sie den Schonwaschgang und wählen Sie ein Feinwaschmittel. Ein Geheimtipp: Ersetzen Sie den Weichspüler durch Essig! Geben Sie einfach die gleiche Menge Essig wie normal Weichspüler ins Waschmittel und Ihre Pullover bleiben glatt und fusselfrei.

Lufttrocknen

Hohe Temperaturen strapazieren die Fasern und fördern die Fusselbildung. Es ist daher besser, den Pullover flach zu trocknen oder ihn auf einem breiten Bügel aufzuhängen. So vermeiden Sie Verformungen und sorgen dafür, dass der Pullover lange schön bleibt.