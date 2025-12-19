Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Immer mit der Ruhe! Eine kämpferische Haltung tut der Liebe nicht gut.

Immer mit der Ruhe! Eine kämpferische Haltung tut der Liebe nicht gut. Beruf: Mit Druck lassen sich Ihre Ideen nicht durchsetzen. Nur mit Teamgeist.

Mit Druck lassen sich Ihre Ideen nicht durchsetzen. Nur mit Teamgeist. Fitness:Überschätzen Sie Ihre Kräfte nicht und lassen Sie sich lieber helfen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Keine Angst vor spontanen Begegnungen! Das kann erfrischend werden.

Keine Angst vor spontanen Begegnungen! Das kann erfrischend werden. Beruf: Neue Optionen entschlossen annehmen! Schnell zu reagieren, lohnt sich.

Neue Optionen entschlossen annehmen! Schnell zu reagieren, lohnt sich. Fitness:Flott, aber aufmerksam durch den Tag! Sport täte Ihnen heute sehr gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Sie sollten Ihre Emotionen gut im Griff haben, um Ärger zu vermeiden.

Sie sollten Ihre Emotionen gut im Griff haben, um Ärger zu vermeiden. Beruf: Bloß nicht zu eigensinnig! Schließen Sie sich Initiativen Anderer an!

Bloß nicht zu eigensinnig! Schließen Sie sich Initiativen Anderer an! Fitness:Schwimmen Sie einfach mit dem Strom und schonen Sie Ihr Nervenkostüm!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Die Liebe braucht heute mehr Feuer. Also etwas mutiger und spontaner!

Die Liebe braucht heute mehr Feuer. Also etwas mutiger und spontaner! Beruf: Nicht zu kleinlich! Eine großzügige Haltung legt Differenzen eher bei.

Nicht zu kleinlich! Eine großzügige Haltung legt Differenzen eher bei. Fitness:Ein wenig flotter und dynamischer, aber ohne leichtsinnig zu werden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Belebendes Klima für bewährte Beziehungen und ernsthafte Absichten.

Belebendes Klima für bewährte Beziehungen und ernsthafte Absichten. Beruf: Ihre Ideen finden mehr Anklang, wenn sie finanziell realistisch sind.

Ihre Ideen finden mehr Anklang, wenn sie finanziell realistisch sind. Fitness:Sie sind wieder sehr motiviert. Kräfte aber ökonomischer einteilen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Spannung liegt in der Luft. Vernünftig und zurückhaltend reagieren!

Spannung liegt in der Luft. Vernünftig und zurückhaltend reagieren! Beruf: Lassen Sie sich nicht verunsichern! Strategische Geduld ist gefragt.

Lassen Sie sich nicht verunsichern! Strategische Geduld ist gefragt. Fitness:Passen Sie Ihr Tempo Ihrer Konzentration an! Auf jeden Fall langsamer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Bloß nicht zu übermütig! Vernunft kann mehr zur Harmonie beitragen.

Bloß nicht zu übermütig! Vernunft kann mehr zur Harmonie beitragen. Beruf: Vermeintlich attraktive Angebote bedürfen viel kritischerer Prüfung.

Vermeintlich attraktive Angebote bedürfen viel kritischerer Prüfung. Fitness:Durchatmen und cool bleiben! Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Offener und spontaner! Schnell Entschlossene haben bessere Chancen.

Offener und spontaner! Schnell Entschlossene haben bessere Chancen. Beruf: Vertrauen Sie auf das Teamwork und wirken Sie an neuen Ideen mit!

Vertrauen Sie auf das Teamwork und wirken Sie an neuen Ideen mit! Fitness:Mehr Bewegung und Sport sind ein gutes Ventil. Nur nicht zu übermütig!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wer seine Träume wahr machen will, sollte sich viel geduldiger zeigen.

Wer seine Träume wahr machen will, sollte sich viel geduldiger zeigen. Beruf: Bloß keine Wichtigtuerei! Konstruktive Kooperation führt zum Erfolg.

Bloß keine Wichtigtuerei! Konstruktive Kooperation führt zum Erfolg. Fitness:Tempo drosseln, um Ihre Aufmerksamkeit für Wesentliches zu schärfen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gibt man sich übermütig? Wer großzügig mitspielt, hat bessere Karten.

Gibt man sich übermütig? Wer großzügig mitspielt, hat bessere Karten. Beruf: Wie wäre es mit mehr Offenheit und Toleranz? Trotzdem sparsam bleiben!

Wie wäre es mit mehr Offenheit und Toleranz? Trotzdem sparsam bleiben! Fitness:Mit einer verständnisvollen und souveränen Haltung läuft alles besser.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Überfordern Sie Ihr Gegenüber nicht! Etwas weniger ist sicher mehr.

Überfordern Sie Ihr Gegenüber nicht! Etwas weniger ist sicher mehr. Beruf: Es wäre klug, erst mal genau zu kalkulieren. Was ist denn realistisch?

Es wäre klug, erst mal genau zu kalkulieren. Was ist denn realistisch? Fitness:Bleiben Sie auf dem Teppich und besser auch bei kleineren Schritten!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Etwas mutiger und robuster! Lassen Sie Ihre Ängste und Vorurteile los!

Etwas mutiger und robuster! Lassen Sie Ihre Ängste und Vorurteile los! Beruf: Irritierende Herausforderungen? Cooler, nehmen Sie das nicht zu ernst!

Irritierende Herausforderungen? Cooler, nehmen Sie das nicht zu ernst! Fitness:Nehmen Sie sich mehr Bedenkzeit, um hektische Aktionen zu vermeiden!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.