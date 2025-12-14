Diese heimische Stadt ist "European City of Christmas"

Wels trägt 2026 den Titel „European City of Christmas“ – als erste deutschsprachige Stadt überhaupt.

Die oberösterreichische Stadt Wels wurde nun offiziell vom Christmas Cities Network in Kooperation mit dem Europäischen Parlament zur „European City of Christmas 2026“ gekürt. Die feierliche Preisverleihung fand am 13. Dezember in Vilnius, Litauen, statt.

Europaweite Würdigung für Wels

Seit 2017 zeichnet das Christmas Cities Network die schönsten und bedeutendsten Weihnachtsmärkte Europas aus. Die internationale Jury unter dem Vorsitz von Dr. Danuta Hübner (ehem. EU-Kommissarin, Mitglied des Europäischen Parlaments, ehemalige EU-Ministerin Polen) übergab den Preis stellvertretend Bgm. Dr. Andreas Rabl und der Delegation aus Wels. Die siebenköpfige Delegation übernahm als Vertreter für alle Mitwirkenden der Welser Weihnachtswelt.

© OTS/Wels Marketing & Touristik GmbH/intern

Die internationale Jury würdigte die Welser Weihnachtswelt für ihre herausragenden Projekte, die gelungene Verbindung aus Tradition, Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung sowie das stimmungsvolle Gesamtkonzept der Innenstadt.

Mit Wels wurde auch erstmals eine deutschsprachige Stadt ausgezeichnet. Die Jury würdigte Städte und deren Weihnachtsmärkte die sich im Gesamtkonzept durch herausragende Weihnachtsprojekte, kulturelle Aktivitäten, intensive Bürgerbeteiligung, Qualität von Markt und Dekoration, nachhaltiges Engagement sowie den Erhalt von Tradition und festlicher Atmosphäre auszeichnen.