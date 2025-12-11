Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.550 aktien down -0.33% Andritz AG 63.90 aktien up +1.75% BAWAG Group AG 123.40 aktien up +0.73% CA Immobilien Anlagen AG 22.560 aktien down -1.4% CPI Europe AG 15.070 aktien down -0.2% DO & CO Aktiengesellschaft 195.40 aktien up +2.41% EVN AG 26.850 aktien up +1.13% Erste Group Bank AG 99.55 aktien up +0.96% Lenzing AG 22.500 aktien down -0.22% OMV AG 47.240 aktien down -1.01% Oesterreichische Post AG 31.000 aktien up +1.31% PORR AG 30.550 aktien down -1.13% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.720 aktien up +2.84% SBO AG 27.950 aktien down -0.36% STRABAG SE 78.70 aktien up +0.51% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.72% VERBUND AG Kat. A 61.55 aktien down -0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 56.90 aktien up +1.79% Wienerberger AG 29.500 aktien up +3.15% voestalpine AG 39.000 aktien up +1.56%
  1. oe24.at
  2. Business
Mallorca Symbolbild
© getty

Preis-Hammer

Schock für Malle-Urlauber: Ballermann wird noch teurer

11.12.25, 23:57
Teilen

Wer auf der Playa de Palma gerne Liegen, Schirme oder Jetski leihen will, muss ab 2026 noch tiefer in die Tasche greifen.

Für einige wird der Spruch "Malle ist nur einmal im Jahr!" wahr. Die Preise am Ballermann steigen noch rasanter an. Liege, Schirm, Tretboot und Jetski werden immer teurer.

Alles wird teurer

Eine Liege, um seinen Partyrausch auszuschlafen, kostet 2026 pro Tag zehn Euro Leihgebühr. Seit 2019 ist der Preis um 66 Prozent gestiegen, so "Mallorca Magazin".

Wer mit seiner Geliebten gerne einen schattigen Strandtag haben will, muss künftig 30 Euro für zwei Liegen mit Sonnenschirm zahlen. Für die Extravaganten gibt es eine Premium-Liege für 45 Euro (bisher 30 Euro). Die Mietpreise für balinesische Strandbetten steigen von 45 auf 70 Euro. Der Safe über der Liege kostet pro Tag fünf Euro.

Stadtverwaltung verteidigt Erhöhung

Der Wasserspaß wird auch teurer. Laut dem Magazin kostet eine Runde Jetski demnächst 55 statt 30 Euro. Für 15 Minuten Wasserski müssen Wasserratten 35 (statt 25) Euro zahlen. Wer lieber mit dem klassischen Tretboot fahren will, muss mindestens 15 (statt ab 7) Euro blechen. Mit dem Flyboard durch Wasserstrahlen in die Luft zu fliegen, kostet 75 statt bisher 65 Euro.

Die Stadtverwaltung verteidigt den Preisanstieg am Ballermann. Laut ihnen sei der Verbraucherpreisindex seit 2019 um 22,4 Prozent gestiegen. Zudem verzeichneten die Strandbetreiber zuletzt "20 Prozent weniger Einnahmen". Die Touristen gaben ihr Geld woanders aus. Die Preissteigerung ist auch notwendig, um "Qualität und finanzielle Nachhaltigkeit" zu sichern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden