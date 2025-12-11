Schock für Malle-Urlauber: Ballermann wird noch teurer

Wer auf der Playa de Palma gerne Liegen, Schirme oder Jetski leihen will, muss ab 2026 noch tiefer in die Tasche greifen.

Für einige wird der Spruch "Malle ist nur einmal im Jahr!" wahr. Die Preise am Ballermann steigen noch rasanter an. Liege, Schirm, Tretboot und Jetski werden immer teurer.

Alles wird teurer

Eine Liege, um seinen Partyrausch auszuschlafen, kostet 2026 pro Tag zehn Euro Leihgebühr. Seit 2019 ist der Preis um 66 Prozent gestiegen, so "Mallorca Magazin".

Wer mit seiner Geliebten gerne einen schattigen Strandtag haben will, muss künftig 30 Euro für zwei Liegen mit Sonnenschirm zahlen. Für die Extravaganten gibt es eine Premium-Liege für 45 Euro (bisher 30 Euro). Die Mietpreise für balinesische Strandbetten steigen von 45 auf 70 Euro. Der Safe über der Liege kostet pro Tag fünf Euro.

Stadtverwaltung verteidigt Erhöhung

Der Wasserspaß wird auch teurer. Laut dem Magazin kostet eine Runde Jetski demnächst 55 statt 30 Euro. Für 15 Minuten Wasserski müssen Wasserratten 35 (statt 25) Euro zahlen. Wer lieber mit dem klassischen Tretboot fahren will, muss mindestens 15 (statt ab 7) Euro blechen. Mit dem Flyboard durch Wasserstrahlen in die Luft zu fliegen, kostet 75 statt bisher 65 Euro.

Die Stadtverwaltung verteidigt den Preisanstieg am Ballermann. Laut ihnen sei der Verbraucherpreisindex seit 2019 um 22,4 Prozent gestiegen. Zudem verzeichneten die Strandbetreiber zuletzt "20 Prozent weniger Einnahmen". Die Touristen gaben ihr Geld woanders aus. Die Preissteigerung ist auch notwendig, um "Qualität und finanzielle Nachhaltigkeit" zu sichern.