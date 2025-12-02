Eingebranntes Backblech? Diese Hausmittel helfen bei Verkrustungen

Die Weihnachtszeit ist die Hochsaison für Kekse, festliche Menüs und... hartnäckige Fettflecken auf dem Backblech! Trotz mehrmaligem Schrubben verschwinden die unschönen Verkrustungen oft nicht. Damit ist jetzt Schluss: Mit überraschenden Hausmitteln wird das Backblech im Nu wieder blitzblank.

Wer kennt es nicht: Nach einem ausgiebigen Back-Marathon oder dem festlichen Dinner ist das Backblech völlig in Mitleidenschaft gezogen: Eingebrannte Rückstände, Fettkrusten und unschöne Flecken machen das saubere Blech zur fiesen Herausforderung. Doch keine Panik! Wir verraten Ihnen, wie Sie das Blech blitzblank bekommen, ganz ohne nerviges Schrubben oder teure Reinigungsmittel.

Diese Hausmittel helfen gegen hartnäckige Verkrustungen

© Getty Images

Salz

Salz ist ein wahres Wundermittel, das in der Küche nicht nur als Gewürz eine Rolle spielt, sondern auch als effektiver Fettlöser auf verkrusteten Backblechen glänzt. Streuen Sie einfach eine großzügige Menge Salz auf das kalte Blech und schieben Sie es für etwa 40 Minuten bei 50 Grad in den Ofen. Sobald das Salz eine braune Farbe annimmt, nehmen Sie das Blech heraus, lassen Sie es etwas abkühlen und wischen Sie dann die gelösten Rückstände mit einem feuchten Schwamm ab. Zum Schluss noch einmal mit etwas Spülmittel nachreinigen und Ihr Backblech ist wieder blitzsauber!

Backpulver oder Natron

Auch Backpulver und Natron sind wahre Geheimwaffen im Kampf gegen eingetrocknete Rückstände. Streuen Sie großzügig etwas Backpulver oder Natron auf das verschmutzte Backblech und fügen Sie ein wenig Wasser hinzu, sodass eine Paste entsteht. Lassen Sie diese Mischung für etwa 30 Minuten einwirken und reiben Sie anschließend mit einem Schwamm oder Tuch über die Verkrustungen.

Essig oder Zitronensäure

Hier machen wir uns die Säure zunutze, denn diese löst eingebrannte Fettflecken und Verkrustungen ohne aggressiv chemische Reinigungsmittel. Füllen Sie Ihr Backblech mit etwas Haushaltsessig und heißem Wasser. Für einen frischen Duft können Sie noch etwas Zitronensaft hinzufügen. Stellen Sie das Blech dann für etwa 15 bis 20 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Danach können Sie die Schmutzreste einfach mit einem Schwamm abwischen.

Cola

Klingt ungewöhnlich, aber Cola hat sich als überraschend effektives Reinigungsmittel etabliert. Gießen Sie etwas Cola auf die betroffenen Stellen des Backblechs und lassen Sie das Getränk für etwa 30 Minuten oder mehrere Stunden einwirken. Die im Getränk enthaltene Phosphorsäure hilft dabei, Fett und eingebranntes Material zu lösen. Anschließend mit Wasser und einem Schwamm nachwischen, und schon erstrahlt das Blech wieder in neuem Glanz.

Spülmaschinentabs

Wer ein wirklich stark verkrustetes Backblech hat, kann auf Spülmaschinentabs zurückgreifen. Legen Sie einfach ein oder zwei Tabs auf das Blech, gießen Sie heißes Wasser darüber und lassen Sie die Mischung über Nacht einwirken. Die speziellen Inhaltsstoffe der Tabs lösen Fett und eingebrannte Rückstände, sodass Sie danach nur noch mit einem Schwamm nachwischen müssen.