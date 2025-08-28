Nie wieder Schrubben: Mit Hausmitteln zur blitzblanken Mikrowelle

Ihre Mikrowelle sieht eher nach Schlachtfeld als nach Küchengerät aus? Keine Sorge mit diesen Tipps wird se im Nu wieder sauber. Ganz ohne Chemie, ohne Schrubben und mit Hausmitteln, die sowieso in jedem Haushalt rumstehen.

Seien wir ehrlich: Die Mikrowelle ist ein echter Schmutzmagnet. Einmal nicht aufgepasst und zack – schon spritzt die Tomatensuppe an die Wände oder das Käsebrötchen explodiert wie ein kleines Feuerwerk. Statt das Gerät dann wochenlang in diesem Zustand zu lassen (kennen wir alle, oder?), geht’s auch einfacher: Mit ein paar Hausmitteln wird Ihre Mikrowelle im Handumdrehen wieder sauber – ganz ohne aggressive Chemiekeule.

© Getty Images

1. Der Klassiker: Zitrone gegen Fett und Geruch

Eine halbe Zitrone, ein Schuss Wasser – mehr braucht es nicht. Legen Sie die Zitronenhälfte in eine mikrowellengeeignete Schale mit Wasser und lassen Sie das Ganze 3–5 Minuten auf voller Leistung laufen. Der entstehende Zitronendampf löst Fett und neutralisiert Gerüche. Danach einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.

2. Natron als Geheimwaffe

Wenn die Spritzer schon etwas älter und hartnäckig sind, kommt Natron ins Spiel. Rühren Sie einen Teelöffel Natron in ein Glas Wasser, stellen Sie es in die Mikrowelle und lassen Sie es kurz erhitzen. Danach können Sie den Schmutz viel leichter abwischen. Zusätzlich bindet Natron schlechte Gerüche – perfekt also, wenn die Mikrowelle schon ein bisschen "müffelt".

3. Drehplatte nicht vergessen

Die Drehscheibe lässt sich meistens ganz einfach herausnehmen. Ab damit ins Spülbecken oder in die Spülmaschine! Gerade unter der Platte sammelt sich gerne mal alles, was überkocht oder daneben tropft.

4. Sofort wischen statt aufschieben

Der beste Trick überhaupt: Wenn mal wieder etwas hochgeht, gleich nach dem Abkühlen mit einem feuchten Tuch drüberwischen. Dann trocknet nichts ein und das Putzen bleibt ein Kinderspiel.

5. Kleine Extra-Helfer

Holzstäbchen oder Zahnbürste: super, um an schwer erreichbare Ecken zu kommen.

Mikrofasertuch: schont die Oberfläche und nimmt Fett gut auf.

Ihre Mikrowelle muss kein Schmutzherd bleiben. Mit Zitrone, Essig oder Natron haben Sie immer die passenden Helfer im Haus – und das ohne Chemie, ohne viel Aufwand und ohne nerviges Schrubben.