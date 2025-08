Genial: Diese Kleidungsstücke werden im Geschirrspüler blitzsauber

Deshalb trocknet Plastik in der Spülmaschine nicht: So klappt es trotzdem! Jeder kennt das Problem: Nach dem Spülgang kommen Gläser, Teller und Besteck trocken aus der Maschine, während Plastikgeschirr weiterhin mit Wassertropfen übersät ist. Doch mit einem einfachen Trick müssen Sie Plastikbehälter und Co. nie wieder per Hand abtrocknen.