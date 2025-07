Müffel-Alarm wegen Hitze: Was tun, wenn die Spülmaschine stinkt?

Sommerhitze + Essensreste = Geruchsalarm in der Spülmaschine! Warum es bei warmem Wetter besonders schnell müffelt – und mit welchen einfachen Hausmitteln Sie dem Gestank den Kampf ansagen, lesen Sie in unseren besten Frische-Tipps.

Wenn draußen die Temperaturen steigen, kann es drinnen schnell mal anfangen zu müffeln. Besonders betroffen: unsere geliebte Spülmaschine. Denn bei Hitze haben Bakterien und Essensreste leichtes Spiel – und das riecht man leider auch. Doch keine Sorge: Mit ein paar einfachen Tipps bleibt Ihre Maschine frisch statt fies.

Warum riecht die Spülmaschine überhaupt?

Gerüche in der Spülmaschine entstehen meist durch Speisereste, Fettablagerungen oder stehendes Wasser – ein Paradies für Bakterien. Wenn die Maschine dann länger nicht läuft, etwa über das Wochenende, kann das Ganze ziemlich unangenehm werden. Und bei sommerlicher Hitze beschleunigt sich dieser Prozess nochmal ordentlich.

Die besten Tipps gegen Spülmaschinen-Mief:

1. Spülmaschine regelmäßig laufen lassen

Auch wenn sie nicht ganz voll ist: Bei hohen Temperaturen ist es besser, die Maschine regelmäßig anzuschalten. So werden Essensreste schneller weggespült, bevor sie anfangen zu gammeln.

2. Reste vorher abspülen – aber nicht übertreiben

Nein, Sie müssen nicht jeden Teller blitzblank vorspülen. Aber große Reste sollten schon in den Mülleimer wandern, bevor das Geschirr in die Maschine kommt. Sonst lagern sich diese im Sieb ab – und da fängt der Gestank an.

3. Sieb und Dichtungen sauber halten

Das Sieb unten in der Maschine ist ein echter Geruchs-Magnet. Einfach regelmäßig rausnehmen, unter heißem Wasser abspülen und mit etwas Spüli reinigen. Auch die Gummidichtungen an der Tür freuen sich über ein feuchtes Tuch – da versteckt sich gerne mal Schmutz.

4. Zitronentrick für frischen Duft

Ein echter Klassiker: Schneiden Sie eine Zitrone in zwei Hälften und legen Sie eine Hälfte in den Besteckkorb. Beim nächsten Spülgang verteilt sich der natürliche Zitronenduft in der ganzen Maschine – und ganz nebenbei wirkt die Säure auch leicht fettlösend. Einfach, effektiv und 100 % natürlich!

5. Maschine leer durchlaufen lassen – mit Hausmitteln

Einmal im Monat darf’s ruhig ein Frischekick sein: Lassen Sie die Spülmaschine leer bei hoher Temperatur laufen. Ein Schuss Essigessenz oder eine Tasse Natron im Innenraum hilft gegen Gerüche und Ablagerungen – ganz ohne Chemie.

6. Tür einen Spalt offen lassen

Nach dem Spülgang: Tür nicht direkt komplett schließen! Wenn die Maschine leicht geöffnet bleibt, kann die Restfeuchte besser entweichen – so hat muffiger Geruch kaum eine Chance.

Mit ein bisschen Aufmerksamkeit und Pflege bleibt der Sommer in der Küche frisch – und nicht faulig.