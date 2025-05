× Diesen Gegenstand in der Küche haben Sie noch nie gereinigt!

Sie achten auf Sauberkeit in Ihrer Küche, wischen regelmäßig die Arbeitsflächen und halten alles in Schuss. Doch es gibt einen Gegenstand, den fast alle vergessen. Dabei benutzen Sie ihn täglich, und er könnte heimlich zur echten Keimfalle werden.

Die Küche gilt als das Herzstück eines jeden Zuhauses, denn hier wird gekocht, gegessen und gelacht. Kein Wunder also, dass wir diesen Raum besonders gründlich reinigen. Arbeitsflächen werden abgewischt, Herdplatten geschrubbt, selbst der Kühlschrank bekommt regelmäßig eine Grundreinigung. Doch es gibt einen Gegenstand, den fast alle übersehen – und das könnte ekliger sein, als Sie denken.

In der Küche: Diesen Gegenstand vergessen wir alle zu putzen

Die Rede ist vom Messerblock. Dieser praktische Holzklotz mit den schmalen Schlitzen, in denen unsere Küchenmesser ordentlich aufbewahrt werden, wird jedoch fast nie gereinigt. Doch gerade diese Schlitze sind wahre Brutstätten für Keime und Bakterien. Denn dort sammeln sich mit der Zeit winzige Speisereste, Holzstaub und Feuchtigkeit, der perfekte Nährboden für unerwünschte Mitbewohner.

So wird der Messerblock wieder hygienisch sauber

Zwar wird der Messerblock fast täglich benutzt, doch kaum jemand denkt daran, ihn zu säubern. So reinigen Sie den nscheinbaren Küchenhelfer:

Leeren Sie den Messerblock vollständig: Nehmen Sie alle Messer heraus und schütteln Sie den Block über der Spüle gründlich aus.

Staub und Krümel entfernen: Am besten geht das mit einer schmalen Staubsaugerdüse. So erreichen Sie auch tiefer sitzenden Schmutz in den Schlitzen.

Außenreinigung: Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Mikrofasertuch ab – gerne auch mit etwas mildem Reinigungsmittel.

Die Schlitze reinigen: Mischen Sie warmes Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel. Tauchen Sie eine kleine Flaschen- oder Trinkhalmbürste hinein und reinigen Sie vorsichtig das Innere jedes Schlitzes. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden – Holz mag keine Nässe!

Nachbearbeitung: Wischen Sie die Seifenreste gründlich mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch aus. Dann den Messerblock unbedingt gut an der Luft trocknen lassen – am besten aufrecht, damit die Luft auch in die Schlitze gelangt.

So oft sollen Sie Ihren Messerblock reinigen

Einmal im Monat sollten Sie diese Reinigungsroutine durchführen, um unappetitliche Ablagerungen zu vermeiden und Ihre Messer hygienisch sicher aufzubewahren.