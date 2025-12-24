Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Humorvoll und entspannt durch den Abend. So wird es ein schönes Fest.

Beruf: Neue Impulse offen annehmen und auf wohlüberlegte Weise einbauen!

Fitness:Nicht zu zielstrebig! Lassen Sie sich Spielräume für Improvisationen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie Unstimmigkeiten nicht zu ernst, reagieren Sie humorvoll!

Beruf: Was passt Ihnen schon wieder nicht? Disziplin im Dienst der Harmonie!

Fitness:Lassen Sie Unruhe und Ärger los! Gelassenheit ist der Friedensgarant.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ihre Gesellschaft ist sicher willkommen. Nur ein bisschen ernsthafter!

Beruf: Spaß braucht vernünftige Grenzen, um andere nicht zu überfordern!

Spaß braucht vernünftige Grenzen, um andere nicht zu überfordern! Fitness: Nicht gleich alle Energie verpulvern, Sie brauchen morgen Reserven!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Etwas lockerer und spielerischer! Es heißt ja: Fröhliche Weihnachten!

Beruf: Reagieren Sie tolerant auf Ideen, die den üblichen Rahmen sprengen!

Reagieren Sie tolerant auf Ideen, die den üblichen Rahmen sprengen! Fitness:Viel Bewegung und Abwechslung sind wichtig, um sich zu entspannen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Zu wenig Aufmerksamkeit? Stolz überwinden und freundlich mitmachen!

Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Plänen und folgen Sie den Ideen anderer!

Bestehen Sie nicht auf Ihren Plänen und folgen Sie den Ideen anderer! Fitness:Vorsicht und Gelassenheit verhindern Aufregungen und unnötigen Stress.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Humorvoll und originell, aber trotzdem taktvoll. Spontaneität gefällt.

Beruf: Bricht man aus dem üblichen Schema aus? Lassen Sie es einfach mal zu!

Bricht man aus dem üblichen Schema aus? Lassen Sie es einfach mal zu! Fitness:Tun Sie sich nur keinen Zwang an! Lassen Sie alles auf sich zukommen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Heiterkeit und Lebensfreude tun dem Klima gut. Nur nicht diskutieren!

Beruf: Ihre Ideen kommen an, wenn Sie sie mit anderen geduldig abstimmen.

Ihre Ideen kommen an, wenn Sie sie mit anderen geduldig abstimmen. Fitness:Der Mond sorgt heute für bessere Laune. Nehmen Sie alles ganz locker!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Bleiben Sie heute einfach gelassen, um die Stimmung nicht zu trüben!

Beruf: Gönnen Sie anderen mehr Spaß und Freude, machen Sie wohlwollend mit!

Gönnen Sie anderen mehr Spaß und Freude, machen Sie wohlwollend mit! Fitness:Fuß vom Gaspedal, tief durchatmen und locker über den Dingen stehen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Freude und Begeisterung sind garantiert, wenn Sie nicht übertreiben.

Beruf: Es darf etwas origineller sein, halten Sie trotzdem die Spielregeln ein!

Es darf etwas origineller sein, halten Sie trotzdem die Spielregeln ein! Fitness:Spaß mit Augenmaß ist das Rezept, um auch morgen noch fit zu sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Unternehmungslust ist heute wichtig, um der Liebe Auftrieb zu geben.

Beruf: Originelle Ideen könnten das Salz in der Suppe Ihrer Bescherung sein.

Originelle Ideen könnten das Salz in der Suppe Ihrer Bescherung sein. Fitness:Mit viel Bewegung durch den Tag! Die macht bestimmt bessere Laune.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wenn man verlässlich auf Sie zählen kann, sind Sie sicher willkommen.

Beruf: Wer andere beeindrucken möchte, punktet mit vernünftigen Geschenken!

Wer andere beeindrucken möchte, punktet mit vernünftigen Geschenken! Fitness:Sie brauchen mehr Bewegungsausgleich. Hinaus an die frische Luft!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Spielen Sie wohlwollend und spontan mit! So belebt sich die Stimmung,

Beruf: Mehr Akzeptanz für ungewöhnliche Ideen! Gute Laune ist am wichtigsten.

Mehr Akzeptanz für ungewöhnliche Ideen! Gute Laune ist am wichtigsten. Fitness:Lassen Sie sich wieder mal zum Lachen bringen! Fröhliche Weihnachten!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.