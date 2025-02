× Diese Stellen in der Küche vergessen wir alle zu putzen

Die Küche zählt zu den Bereichen im Haus, die wir für besonders sauber halten – zumindest glauben wir das. Doch nur die Arbeitsflächen abzuwischen und das Geschirr zu spülen, reicht nicht aus. Viele versteckte Ecken werden beim Putzen übersehen und können sich schnell zu echten Keimfallen entwickeln

Die Küche ist das Herzstück des Hauses – hier wird gekocht, gegessen und oft auch zusammen gelacht. Doch auch wenn wir regelmäßig die Arbeitsflächen wischen und das Geschirr spülen, gibt es einige Stellen, die beim Putzen gerne übersehen werden. Und genau dort sammeln sich Fett, Krümel und Keime! Hier sind vier besonders vernachlässigte Bereiche, die dringend mehr Aufmerksamkeit verdienen.

1. Der Geschirrspüler

Ja, auch ein Gerät, das mit Wasser und Spülmittel arbeitet, kann schmutzig werden! Essensreste und Kalk lagern sich in der Maschine ab, insbesondere im Sieb und an den Gummidichtungen. Die Folge? Ein unangenehmer Geruch und eine verringerte Spülleistung. Deshalb sollten Sie den Geschirrspüler mindestens einmal im Monat gründlich reinigen – am besten mit einer Mischung aus Essig und Natron oder einem speziellen Maschinenreiniger.

2. Die Besteckschublade

Wenn Sie Ihr Besteck aus der Schublade nehmen, denken Sie wahrscheinlich nicht daran, dass sich darunter Krümel, Staub und manchmal sogar klebrige Rückstände ansammeln. Entfernen Sie regelmäßig die Besteckeinsätze und wischen Sie die Schublade gründlich aus. Ein feuchtes Tuch mit etwas Allzweckreiniger wirkt Wunder!

3. Der Toaster

Wann haben Sie das letzte Mal den Krümelfänger Ihres Toasters geleert? Falls Sie das nicht regelmäßig tun, sammeln sich dort nicht nur alte Brotkrümel, sondern es ist auch potenzielle Brandgefahr! Mindestens einmal im Monat sollte die Schublade geleert werden und der Toaster umgedreht, um festsitzende Krümel herauszuschütteln. Ein kleiner Pinsel hilft, schwer erreichbare Stellen zu säubern.

4. Die Dunstabzugshaube

Die Dunstabzugshaube zieht täglich Fett und Kochdämpfe an – und das sammelt sich im Filter und an der Oberfläche. Wird die Haube nicht regelmäßig gereinigt, verteilt sich das Fett weiter in der Küche. Deshalb: Die Metallfilter einmal im Monat in heißem Wasser mit Spülmittel oder im Geschirrspüler reinigen. Vergessen Sie auch nicht, die Außenseite der Haube mit einem fettlösenden Reiniger abzuwischen!