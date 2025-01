× Diese überraschenden Mikrowellen-Tricks kennt fast niemand

Die Mikrowelle ist ein echtes Wundermittel in der Küche, denn sie kann weit mehr als nur Essen aufwärmen! Diese überraschenden Tricks kannten Sie vermutlich noch nicht.

Die Mikrowelle ist nicht nur ideal, um Reste aufzuwärmen oder Fertiggerichte zuzubereiten – sie ist auch ein echtes Multitalent in der Küche! Dieses praktische Gerät kann nämlich weit mehr, als Sie vielleicht denken, und wird schnell zu Ihrem unverzichtbaren Helfer im Alltag. Wir verraten Ihnen die besten Mikrowellen-Tricks, bei denen Sie sich garantiert denken werden: „Warum habe ich das nicht schon früher gewusst?“



Zwiebel tränenfrei schneiden

Der Kampf gegen tränende Augen beim Zwiebelschneiden ist dank Mikrowelle endlich vorbei! Schneiden Sie die Enden der Zwiebel ab und erhitzen Sie sie für 20–30 Sekunden in der Mikrowelle. Die Hitze reduziert die Schwefelverbindungen, die Ihre Augen reizen, und das Schneiden wird deutlich angenehmer – ganz ohne Tränen.

Zitronen entsaften

Sie wollen den letzten Tropfen Saft aus einer Zitrone herausholen? Rollen Sie die Zitrone kurz auf der Arbeitsfläche, geben Sie sie für 10–20 Sekunden in die Mikrowelle und pressen Sie sie anschließend aus. Sie werden staunen, wie viel mehr Saft herauskommt!

© Getty Images ×

Chips wieder knusprig machen

Sind Ihre Chips labbrig geworden? Legen Sie sie auf ein Stück Küchenpapier und erhitzen Sie sie für etwa 30 Sekunden in der Mikrowelle. Das Papier saugt die Feuchtigkeit auf, und Ihre Chips werden wieder herrlich knusprig.

Verklumpten Zucker auflockern

Wenn brauner Zucker mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist, hat er sich wahrscheinlich in einen festen Klumpen verwandelt. Doch auch bei diesem Problem kann die Mikrowelle hilfreich sein. Wickeln Sie den Zucker in ein feuchtes Küchenpapier, legen Sie ihn in eine mikrowellengeeignete Schale und erhitzen Sie ihn für 20 Sekunden. Der Zucker wird weich und ist wieder leicht zu portionieren.

Eier pochieren

Das Pochieren von Eiern kann oft eine Herausforderung sein – doch mit der Mikrowelle gelingt es ganz einfach! Füllen Sie kochendes Wasser mit einem Schuss Essig in eine Schale, schlagen Sie das Ei hinein und stechen Sie das Eigelb vorsichtig an. Decken Sie die Schale mit Frischhaltefolie ab und erhitzen Sie sie für 30 Sekunden. Entfernen Sie die Folie, wenden Sie das Ei und erhitzen es nochmals. Voilà – Ihr perfektes pochiertes Ei ist bereit!

Honig verflüssigen

Ist Ihr Honig fest geworden und lässt sich nicht mehr leicht verstreichen? Kein Problem! Entfernen Sie einfach den Deckel des Honigglases und erhitzen Sie es für 20–30 Sekunden auf niedriger Stufe. Schon wird der Honig wieder flüssig und streichzart – ohne seinen Geschmack zu verlieren.

Kräuter trocknen

Frische Kräuter können Sie in der Mikrowelle ganz einfach haltbar machen. Legen Sie sie zwischen zwei Lagen Küchenpapier und erhitzen Sie sie in 20-Sekunden-Intervallen. Nach kurzer Zeit sind die Kräuter getrocknet und bereit, Ihre Gerichte das ganze Jahr über zu verfeinern.