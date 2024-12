× Gewusst? Dafür ist die schräge Kante beim Backblech gut

Fast alle Backbleche haben eine abgeschrägte Seite. Doch haben Sie sich schon einmal gefragt, wofür die schräge Kante überhaupt gut ist?

Gerade in der Weihnachtszeit läuft der Backofen auf Hochtouren: Ob duftende Kekse, herzhafte Aufläufe oder würziges Ofengemüse – diese Köstlichkeiten gehören in der kalten Jahreszeit einfach dazu. Doch dabei passiert ein häufiger Fehler, der kaum jemandem auffällt: Das Backblech wird oft falsch herum in den Ofen geschoben. Dabei hat die abgeschrägte Kante des Blechs einen ganz bestimmten Zweck, der vielen nicht bewusst ist.

Darum hat das Backblech eine schräge Kante

Viele Menschen schieben das Backblech intuitiv mit der abgeschrägten Kante nach vorne in den Ofen – praktisch, um Pommes oder Gemüse später leichter herunterzuschieben. Doch der eigentliche Zweck dieser Konstruktion liegt woanders: Die abgeschrägte Kante sorgt dafür, dass die Luft im Backofen besser zirkulieren kann. Das hilft, dunkle Stellen an Kuchen oder angebrannte Ecken bei Gemüse zu vermeiden.

© Getty Images ×

Damit dieser Effekt optimal genutzt wird, ist es entscheidend, das Backblech richtig herum in den Ofen zu schieben. Die abgeschrägte Seite sollte immer nach hinten zeigen. So kann die warme Luft ungehindert zirkulieren, was für eine gleichmäßige Garung sorgt – besonders bei Umluft ein großer Vorteil.

Einfacher Trick für gleichmäßiges Backen

Wenn Ihr Ofen das Gebäck oder die Speisen nicht gleichmäßig backt und Sie feststellen, dass bestimmte Stellen zu dunkel werden, gibt es einen einfachen Trick, den Sie anwenden können: Drehen Sie das Backblech nach der Hälfte der Backzeit um 180 Grad. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Hitze im Ofen besser verteilt wird und alle Bereiche des Blechs gleichmäßig gegart werden. Besonders bei älteren Öfen oder solchen ohne Umluftfunktion ist dieser Trick äußerst hilfreich, um ein perfektes Backergebnis zu erzielen.