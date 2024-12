× Viele machen es falsch! So räumen Sie den Geschirrspüler richtig ein

Wahrscheinlich gehören auch Sie zu denjenigen, die ihren Geschirrspüler bis jetzt immer falsch eingeräumt haben! Experten verraten, wie es richtig geht – und klären endgültig die Frage, ob Vorspülen tatsächlich notwendig oder unnötig ist.

Das Ein- und Ausräumen des Geschirrspülers gehört zu den unbeliebtesten To-Dos im Haushalt. Jeder hat dabei seine eigene Technik: Während manche jedes Teil akribisch vorsortieren, werfen andere das Geschirr einfach wahllos hinein – Hauptsache, die Tür geht noch zu. Doch dank neuer Empfehlungen der britischen Verbraucherorganisation Which? könnte die unbeliebte Tätigkeit bald einfacher und vor allem effizienter werden.

"Which?" hat eine 11-Schritte-Anleitung veröffentlicht, die zeigt, wie man den Geschirrspüler perfekt belädt. Von der richtigen Ausrichtung der Teller bis zur sicheren Platzierung von Gläsern – die meisten von uns haben dabei offenbar einiges falsch gemacht. Außerdem wird endlich geklärt, ob man das Geschirr vor dem Spülen unter fließendem Wasser abspülen sollte, oder ob man sich den unnötigen Schritt in Zukunft sparen kann.

Höchste Zeit also, die richtige Technik zu überprüfen! Hier die wichtigsten Tipps von Which?:

1. Kein Vorspülen notwendig

Die weit verbreitete Annahme, dass Geschirr vorab mit Wasser abgespült werden muss, entpuppt sich als Mythos: „Es genügt völlig, größere Essensreste abzukratzen, bevor das Geschirr in den Spüler kommt“, erklärt Which?. „Die meisten Programme übernehmen das Vorspülen automatisch – alles andere ist reine Wasserverschwendung.“

2. Geschirr nach innen ausrichten

Damit alles gründlich sauber wird, sollten die verschmutzten Seiten der Teller stets zur Mitte des Geschirrspülers zeigen: „Die Spülarme verteilen das Wasser ähnlich wie ein Gartensprenger“, so Which?. „Achten Sie darauf, dass der Strahl nicht blockiert wird oder am Geschirr vorbeigeht.“

3. Überladung vermeiden

So verlockend es auch sein mag: Der Geschirrspüler sollte nicht bis zum letzten Zentimeter gefüllt werden. „Halten Sie sich an die vorgesehenen Plätze in den Körben und Besteckhaltern“, rät Which?. „Ein überfüllter Geschirrspüler kann nicht gründlich reinigen.“

4. Teller und Schüsseln mischen

Anstatt alle Teller auf der einen Seite und die Schüsseln auf der anderen zu platzieren, empfiehlt es sich, sie zu mischen. „Lassen Sie zwischen den Teilen genug Raum, damit Wasser und Spülmittel überall hinkommen“, erklärt Which?. „Abwechslung zwischen größeren und kleineren Tellern kann ebenfalls helfen, das Geschirr gründlicher zu reinigen.“

5. Schüsseln nach unten ausrichten

Klingt simpel, wird aber oft vergessen: Schüsseln müssen nach unten zeigen, um nicht voller Wasser stehen zu bleiben. Das gilt natürlich auch bei Gläsern.

6. Große Gegenstände an die Seiten oder nach hinten stellen

Backbleche und große Schüsseln sollten am Rand oder hinten im Geschirrspüler platziert werden. So blockieren sie nicht den Wasserfluss zu anderen Gegenständen.

7. Verstellbare Körbe nutzen

Ein höhenverstellbarer oberer Korb kann wahre Wunder wirken. Damit lassen sich größere Gegenstände wie langstielige Gläser oder besonders sperriges Geschirr problemlos unterbringen.

8. Bratpfannen und Backbleche nach unten

Schwere und stark verschmutzte Teile wie Backbleche, Pfannen und Töpfe gehören auf den unteren Korb. Hier ist der Wasserdruck am stärksten. Manche Geräte bieten sogar spezielle Düsen für hartnäckige Verschmutzungen.

9. Gläser und Tassen strategisch platzieren

Auf dem oberen Korb sollten alle Gläser und Tassen kopfüber stehen. Gläser gehören an die Seiten, wo der Wasserstrahl weniger intensiv ist, Tassen können in die Mitte.

10. Plastik gehört nach oben

Damit Plastikgeschirr nicht durch Hitze verformt wird, sollte es ausschließlich im oberen Bereich des Geschirrspülers verstaut werden. Hier bleibt die Temperatur niedriger.

11. Besteck richtig einräumen

Um zu verhindern, dass Besteck zusammenklebt, empfiehlt es sich, Löffel und Gabeln abwechselnd mit der Spitze nach oben und nach unten einzuräumen: „Wenn Besteckteile zu dicht nebeneinander liegen, erreicht das Wasser nicht alle Oberflächen“, erklärt Which?. „Aus Sicherheitsgründen sollten Messer allerdings immer mit der Spitze nach unten einsortiert werden.“

Mit diesen einfachen, aber effektiven Tipps reinigt der Geschirrspüler nicht nur gründlicher, sondern arbeitet auch effizienter – und spart dabei Wasser, Energie und Geld!