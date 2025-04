"Falstaff" kürt die besten Steak-Lokale in Wien

Das Gourmet-Magazin "Falstaff" stellt die Top-Adressen für Fleischgenuss vor. Von Rib-Eye bis T-Bone – wir verraten die besten Steak-Restaurants in Wien.

Wien hat kulinarisch immer mehr zu bieten – besonders Steak-Fans kommen in der Hauptstadt voll auf ihre Kosten. Ob saftige Filetstücke, perfekt gereiftes Rib-Eye oder aromatisches Dry-Aged-Steak: In Wien gibt es eine Vielzahl an Lokalen, die Fleisch in höchster Qualität servieren. Vom Holzkohlegrill bis zur Pfanne – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Doch wo schmeckt’s wirklich am besten?

"Falstaff" kürt die besten Steak-Restaurants in Wien:

Dstrikt Steakhouse – The Ritz-Carlton, Vienna

Schubertring 5–7, 1010 Wien, Österreich

Im Dstrikt Steakhouse dreht sich alles um österreichisches Premium-Rindfleisch, das über Holzkohle zur Perfektion gegrillt wird. Neben klassischen Steaks gibt es auch „Cuts to Share“ sowie feinstes japanisches Wagyu. Ein Highlight: der Steak-Brunch mit Craft Beer als Begleitung.

Beef & Glory

Florianigasse 35, 1080 Wien, Österreich

Dry Aged Beef in Vollendung – im Beef & Glory wird Steakkultur zelebriert. Hier kommen ausgewählte Stücke vom Simmentaler-Rind, Grass-Fed-Beef oder Wagyu nach mindestens 60 Tagen Reifung bei 1000 °C auf den Grill – für maximalen Geschmack.

Restaurant Livingstone

Zelinkagasse 4, 1010 Wien, Österreich

Ein Klassiker der Wiener Steak-Szene mit neuem Look: Das Livingstone bietet exzellente Cuts wie US-Rib-Eye, Tomahawk oder Wagyu vom Lavastein-Grill. Kombiniert mit edlen Weinen und britischem Clubflair bleibt es ein Fixpunkt für Fleischliebhaber:innen – Surf & Turf inklusive.

OAK 107

Mariahilfer Straße 47, 1060 Wien, Österreich

Ein Geheimtipp: Im OAK 107 wird Fleisch bei 107 °C im texanischen Smoker über Eichenholz gegart. Neben BBQ-Klassikern sticht vor allem das original japanische Kobe-Beef als rare Spezialität heraus.

Artner am Franziskanerplatz

Franziskanerplatz 5, 1010 Wien, Österreich

Tradition trifft auf Steakgenuss: Das Artner serviert Dry-Aged-Steaks aus eigener Reifung und Klassiker wie Zwiebelrostbraten. Edle Beilagen und hauseigene Weine aus Carnuntum runden das Gourmet-Erlebnis stilvoll ab.

Augenweide

Obere Donaustraße 97–99, 1020 Wien, Österreich

Die Augenweide punktet mit einer vielseitigen Speisekarte und perfekt gegrillten Steaks. Verschiedene Cuts sorgen für Abwechslung, dazu gibt’s kreative Ergänzungen wie Sushi und Pasta – ideal für gemischte Genussrunden.

El Gaucho im Design Tower

Praterstraße 1, 1020 Wien, Österreich

El Gaucho überzeugt mit südamerikanischem Flair. Ob steirisches Dry Aged Beef oder argentinisches Black Angus – hier wird Qualität großgeschrieben. Toppings wie Gänseleber oder Soft Shell Crab machen das Erlebnis besonders.

Door No. 8

Neubaugasse 8, 1070 Wien, Österreich

Sous-vide gegart und bei bis zu 1000 °C vollendet – im Door No. 8 wird Steak in Bestform aufgetischt. Ob Tomahawk, Filet oder der Signature-Cut – das Inferno-Steak, das direkt am Tisch flambiert wird, bleibt unvergessen.

Mama und der Bulle

Schellinggasse 5, 1010 Wien, Österreich

Urban, jung und voller Geschmack: Bei Mama & der Bulle gibt’s perfekt gegrillte Flat-Iron-Steaks und kreative Burger mit ordentlich Feuer. Die Gin-Karte und frisch gezapftes Bier sorgen für eine lässige Atmosphäre.

Jolly Ox

Josef-Gall-Gasse 5, 1020 Wien, Österreich

Authentisch, ungeschminkt und auf den Punkt gegrillt: Das Jolly Ox serviert internationale Steak-Cuts in entspannter Atmosphäre. Das Steak landet perfekt gegart auf dem Teller.