× Diese Lebensmittel gehören im April auf Ihren Speiseplan!

Wo Sie in und rund um Wien Bärlauch sammeln können Es ist wieder so weit: Die ersten grünen Blätter sprießen aus dem Boden und langsam beginnt es in den Wäldern nach Knoblauch zu duften. Die Bärlauchzeit hat begonnen! Wir zeigen Ihnen, wo Sie das frische Frühlingsgewächs in Wien finden und selbst pflücken können.