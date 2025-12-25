Geld, Karriere & Erfolg: Gerda Rogers verrät, was 206 auf Ihr Sternzeichen zukommt

Was halten die Sterne für Ihre Karriere und Finanzen im neuen Jahr bereit? Star-Astrologin Gerda Rogers verrät, welche Sternzeichen 2026 beruflich durchstarten, kluge finanzielle Entscheidungen treffen und ihre Träume verwirklichen können.

Widder (21. März – 20. April)

© Getty Images

Saturn empfehlt, auf Stabilität, Kontinuität und Nachhaltigkeit zu achten. Lassen Sie sich nicht zu riskanten Aktionen verleiten!

JÄNNER: Gehen Sie es in Ruhe und sehr überlegt an! Sondieren Sie erst mal die Prioritäten, organisieren Sie sich effizient und bringen Sie administrativ Notwendiges in Ordnung!

FEBRUAR: Mars versetzt Sie in Aufbruchstimmung, aber unter dem rückläufigen Merkur sollten Sie mit wichtigen Entscheidungen und Änderungen noch zuwarten und nichts überstürzen!

MÄRZ: Prüfen und kontrollieren Sie alles sehr genau und lassen Sie sich mit Verträgen und Vereinbarungen noch Zeit bis 21.3. Dann sind Sie wieder auf der sicheren Seite.

APRIL: Jetzt ist Initiative angesagt. Mars und Merkur sind Ihnen gewogen, Sie kommen mit Ihren Vorhaben zügig voran. Achten Sie aber auf solide finanzielle Absicherung!

MAI: Wirtschaftliche Stabilität hat Vorrang. Ein guter Monat, um finanzielle Fragen nachhaltig zu klären. Informieren Sie sich genau und setzen Sie sich vernünftige Limits!

JUNI: Erhöhte Vorsicht ist jetzt geboten. Unter dem rückläufigen Merkur sollte man keine weitreichenden Entscheidungen treffen und daher auch keine Verträge abschließen.

JULI: Merkur ist bis 23.7. immer noch rückläufig. Gehen Sie kein finanzielles Risiko ein und prüfen Sie Angebote besonders kritisch. Bleiben Sie auf der sicheren Seite!

AUGUST: Gut, wenn Sie Ihr Tempo verlangsamen oder sich – noch besser – im Urlaub eine Nachdenkpause verordnen. Genauer nachrechnen und Ausgaben strenger kontrollieren!

SEPTEMBER: Erwacht neuer Ehrgeiz? Verlockende Perspektiven sind mit Vorsicht zu genießen. Geben Sie sich mit vernünftigen Kompromissen zufrieden, statt zu viel Risiko zu nehmen!

OKTOBER: Jupiter und Mars stacheln Ihre Entschlossenheit an, allerdings treffen Sie mit Ihren Ambitionen auf wenig Gegenliebe. Hören Sie auf andere, nehmen Sie sich Bedenkzeit

NOVEMBER: Bis 13.11. ist Merkur wieder rückläufig. Unterschreiben Sie in dieser Phase nichts, es könnte anders kommen, als Sie denken. Hüten Sie Ihre Finanzen besser!

DEZEMBER: Es läuft endlich wieder wesentlich besser. Sie dürfen sich jetzt auf erfolgreiche Verhandlungen, Prüfungen und Abschlüsse und stabile finanzielle Verhältnisse freuen.

Stier (21. April – 20. Mai)

Freuen Sie sich auf neue Etappenerfolge und seien Sie ruhig ein bisschen mutiger! Seien Sie aber auch bereit, auf andere zu hören!

JÄNNER: Mars, Merkur und Venus sind Ihnen drei Wochen lang äußerst gewogen. Ein perfekter Zeitpunkt, um mit Ihren beruflichen oder geschäftlichen Ambitionen durchzustarten.

FEBRUAR: Mars könnte jetzt für Hindernisse und großen Stress sorgen. Halten Sie rechtzeitig inne und nehmen Sie sich Zeit, um andere von Ihren Ideen und Vorhaben zu überzeugen!

MÄRZ: Sehen Sie bis 20.3. von neuen Abschlüssen, Verträgen u.ä. ab. Es könnte anders kommen, als Sie denken. Lassen Sie sich Bedenkzeit und informieren Sie sich viel genauer!

APRIL: Jetzt dürfen Sie sich entschlossen an die Umsetzung neuer Pläne machen. Freuen Sie sich auf positive Resonanz, Unterstützung, gutes Teamwork und finanzielle Erfolge!

MAI: Bis Mitte des Monats eine sehr gute Phase für Verhandlungen und Prüfungserfolge. Nutzen Sie diesen Monat auch für Ihre Weiterbildung. Sie sind sehr aufnahmefähig.

JUNI: Mars verleiht Ihnen enormen Rückenwind, der aber auch für Stress sorgen könnte. Fangen Sie jetzt nur nichts Neues an! Konsolidierung und Aufräumen sind angesagt.

JULI: Unter dem rückläufigen Merkur könnten bis 23.7. Kurskorrekturen anstehen. Überprüfen Sie alles sehr genau und schieben Sie größere Entscheidungen lieber noch auf!

AUGUST: Lieber in etwas kleineren Schritten voran, auch wenn sich große Ideen aufdrängen. Misstrauen könnte durchaus angebracht sein. Finanziell sieht es ohnehin sehr gut aus.

SEPTEMBER: Wenn Sie auf Teamwork bauen, läuft es sicher besser, auch wenn es etwas mühsam ist. In finanzieller Hinsicht ist Vorsicht angebracht, lieber ein wenig sparsamer!

OKTOBER: Ein sehr herausfordernder Monat, der Fingerspitzengefühl, Geduld und Diplomatie erfordert. Lassen Sie sich nicht zu schnellen Entscheidungen drängen, speziell ab 24.10.!

NOVEMBER: Bis Mitte des Monats ist noch Vorsicht geboten, vor allem mit Vereinbarungen und Zusagen. Ab dem 14.11. sollte eine Einigung auf vernünftige Kompromisse möglich sein.

DEZEMBER: Jetzt können Sie wieder daran gehen, Ihre Vorhaben mit Nachdruck zu verfolgen. Denken Sie ruhig ein bisschen größer, rechnen Sie aber erst einmal sehr genau nach!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Sie können endlich wieder durchstarten, ohne von Saturn aufgehalten zu werden. Brechen Sie zuversichtlich zu neuen Erfolgen auf!

JÄNNER: Gute und effiziente Organisation ist jetzt am wichtigsten. Nutzen Sie diesen Monat, um Altes in Ruhe abzuschließen und eine solide Basis für neue Perspektiven zu schaffen.

FEBRUAR: Jetzt wird es Zeit, zu neuen Zielen aufzubrechen. Knüpfen Sie bis 10.2. neue Kontakte, aber erwarten Sie nicht gleich zu viel. Kleine Kurskorrekturen sind noch nötig.

MÄRZ: Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen noch bis 21.3. zu! Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit, um alles noch in Ruhe zu überdenken. Lassen Sie sich jetzt bloß nicht stressen!

APRIL: Ab Mitte des Monats sehen Sie wieder klarer und können die Planung neuer Vorhaben finalisieren. Sie haben jetzt auch genügend Energie, um Neues entschlossen anzupacken.

MAI: Achten Sie ab Mitte des Monats vor allem auf eine solide wirtschaftliche Basis und stecken Sie sich einen vernünftigen Rahmen ab. Neue Kontakte sind erfolgsträchtig.

JUNI: Jetzt lieber wieder einen kleinen Schritt zurück, um alles noch einmal genau zu überprüfen! Sorgfalt und Genauigkeit sind definitiv wichtiger als schnelles Vorankommen.

JULI: Unter dem rückläufigen Merkur ist bis 23.7. Zurückhaltung geboten. Seien Sie auf Widerstände und offene finanzielle Fragen gefasst und legen Sie sich nicht voreilig fest!

AUGUST: Ungeduld wäre jetzt ein schlechter Ratgeber. Mit kleineren Schritten kommen Sie sicher besser voran. Eine kooperative Haltung sorgt für eine erfreuliche Finanzlage.

SEPTEMBER: Neue Kontakte bringen neue Ideen. Bis 10.9.können Sie sich auch für neue Aufgaben bewerben. Es wäre aber klug, nicht gleich zu viel auf einmal zu wollen.

OKTOBER: Gründliche Planung und klare, fundierte Konzepte sind jetzt die wichtigsten Komponenten. Treffen Sie trotzdem ab dem 24.10. noch keine endgültigen Entscheidungen!

NOVEMBER: Freuen Sie sich auf Unterstützung und weitere erfolgreiche Kooperationen. Nur keine Voreiligkeiten bis 13.11. Warten Sie mit Abschlüssen und Verträgen bis 14.11. zu!

DEZEMBER: Es könnte noch ziemlich stressig werden. Verfallen Sie nicht in Hektik und setzen Sie auf Zeit, statt sich kämpferisch zu geben. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Jupiter stimuliert bis zum Sommer Veränderungswünsche. Saturn mahnt allerdings zu Vorsicht: Bleiben Sie lieber auf sicherem Boden!

JÄNNER: Es lässt sich nichts erzwingen. Bewahren Sie Ruhe und hören Sie auf die Stimme der Vernunft! Es lohnt sich, länger nachzudenken und erst einmal Ordnung zu schaffen.

FEBRUAR: Die Lage entspannt sich etwas und Sie tun gut daran, für Veränderung offen zu sein. Vielleicht tun sich auch überraschende Möglichkeiten auf, neue Wege zu erschließen.

MÄRZ: Mars, Jupiter und Merkur ermutigen Sie zu entschlossenem Vorgehen. Bleiben Sie aber auf sicherem Boden, denn Saturn empfiehlt Ihnen dringend, kein Risiko einzugehen.

APRIL: Jetzt könnten sich die saturnischen Widerstände stärker bemerkbar machen. Cool bleiben und wirtschaftlich absichern ist die wichtigste Devise. Bloß nicht impulsiv reagieren!

MAI: Setzen Sie weiterhin auf Stabilität und Kontinuität und hüten Sie bis 19.5 Ihre Finanzen! Sie tun gut daran, alles ganz genau zu prüfen, um Fehler zu vermeiden.

JUNI: Dank Jupiters und Merkurs Unterstützung haben Sie alles im Griff. Lassen Sie sich nur nicht zu großen Veränderungen verleiten und setzen Sie lieber auf bewährte Strukturen.

JULI: Geben Sie sich bis 23.7. Zeit, sich ausgiebig zu informieren und sich kompetenten Rat zu holen, und noch keine wichtigen Entscheidungen oder Vereinbarungen zu treffen.

AUGUST: Gut, wenn Sie jetzt Ihre Kreativität nutzen können, denn die ist sicher gefragt. Es könnten sich allerdings auch Konflikte ergeben, die Sie diplomatisch lösen sollten.

SEPTEMBER: Mars steht in Ihrem Zeichen und könnte Sie dazu verleiten, sich allzu kämpferisch zu geben. Keine gute Idee, denn Streitigkeiten können auch unangenehm eskalieren.

OKTOBER: Jetzt dürfen Sie ruhig selbstbewusster auftreten, zumal Sie auch auf Unterstützung zählen dürfen. Ihre Ideen kommen an und tragen Ihnen auch finanzielle Vorteile ein.

NOVEMBER: Keine voreiligen Entscheidungen unter dem rückläufigen Merkur bis 13.11. Sie könnten auch Konkurrenten auf den Plan rufen. Üben Sie sich lieber in Zurückhaltung!

DEZEMBER: Denken und handeln Sie jetzt möglichst pragmatisch und lassen Sie sich durch Streit und Missverständnisse nicht verunsichern. Machen Sie sich einfach nur nützlich!

Löwe (23. Juli – 23. August)

Immer mit der Ruhe! Jupiter wird ab dem Sommer für ein ganzes Jahr zu Ihrem Verbündeten. Sie brauchen also nichts zu überstürzen.

JÄNNER: Sie dürfen sich ruhig noch etwas mehr Zeit lassen, umerst mal in Ruhe zu planen. Konzentrieren Sie sich auf Naheliegendes und auf einfache, praktische Aufgaben.

FEBRUAR: Jetzt kommt etwas Unruhe auf. Seien Sie vor allem bei Kontroversen vorsichtiger und gehen Sie kein finanzielles Risiko ein. Sie wissen doch: Die Klügeren geben nach.

MÄRZ: Einiges noch ungeklärt und zu viele Möglichkeiten? Bleiben Sie geduldig, denn Entscheidungsdruck unter dem rückläufigen Merkur (bis 20.3.) ist nur kontraproduktiv.

APRIL: Mars und Merkur sind Ihnen ab Mitte des Monats ganz besonders gewogen. Der richtige Zeitpunkt, um neue Initiativen zu setzen und Projekte mit Nachdruck zu verfolgen.

MAI: Seien Sie auf Widerspruch gefasst und gehen Sie strategisch geduldig damit um. Offene Konfrontation wäre der falsche Weg. Wer auf Zeit setzt, sitzt auf dem längeren Ast.

JUNI: Mars kündigt immer noch Hindernisse und Widerstände an. Ab 14.6. dürfen Sie aber auf Unterstützung bauen und auch finanziell brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.

JULI: Rückläufiger Merkur bis 23.7. Unterschreiben Sie bis dahin keine Verträge und nehmen Sie sich Bedenkzeit! Mit einer pragmatischen Haltung fahren Sie jetzt am besten.

AUGUST: Nehmen Sie mehr Rücksicht auf die Interessen anderer und auf das Betriebsklima! Dann weist Ihnen Jupiter den Weg in die Erfolgsspur zur Realisierung Ihrer Ideen.

SEPTEMBER: Im Zweifelsfall lieber einen Schritt zurück. Es geht um ausgewogene Lösungen. Mit etwas mehr diplomatischem Geschick lassen sich Widerstände viel eher überwinden.

OKTOBER: Finanzielle Vorsicht ist geboten. Es wäre gut, über Reserven zu verfügen – für den Fall, dass Sie Versäumnisse aus der Vergangenheit ab dem 24.10. unerwartet einholen.

NOVEMBER: Zurückhaltung und keine impulsiven Entscheidungen bis 13.11.! Immerhin können Sie jetzt wieder Verbündete hinter sich versammeln. Stärken Sie also Ihre Kontakte!

DEZEMBER: Jupiter und Merkur verleihen Ihren Ideen, Plänen und Argumenten Flügel. Die Umsetzung verlangt aber methodisches Vorgehen. Dann geht es Schritt für Schritt voran.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Saturn verabschiedet sich im Februar und Sie haben wieder freie Bahn. Starten Sie am besten ab April mit neuen Perspektiven durch!

JÄNNER: Saturn ist schon im Rückzug begriffen, Mars, Venus und Merkur sind Ihre Verbündeten: Der ideale Zeitpunkt, um sich für neue berufliche Ziele startklar zu machen.

FEBRUAR: Alles noch ein wenig unausgegoren und chaotisch, aber ab Mitte des Monats ist die fast dreijährige Saturn-Blockade überstanden. Nur letzte kleine Bereinigungen stehen noch an.

MÄRZ: Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken, informieren Sie sich bestmöglich, aber warten Sie unter der Mars-Opposition und dem rückläufigen Merkur mit Entscheidungen noch zu!

APRIL: Jetzt wird es Zeit zu handeln! Legen Sie mit neuen Zielsetzungen los, bewerben Sie sich für neue Aufgaben! In wirtschaftlichen Fragen sollten Sie aber noch nachschärfen.

MAI: Merkur ist Ihnen bis 17.5. bestens gesinnt. Nutzen Sie diese Phase für Prüfungen, Verhandlungen und erfolgreiche Abschlüsse! Finanziell aber nicht gleich zu übermütig!

JUNI: Ein etwas mühsamer Monat unter dem Mars-Quadrat. Fangen Sie jetzt nichts Neues an, sondern widmen Sie sich Ihrer wirtschaftlichen Konsolidierung oder machen Sie Urlaub!

JULI: Merkur ist bis 23.7. wieder rückläufig und daher ist es bestimmt klüger, anstehende Entscheidungen noch etwas zu vertagen. Finanziell haben Sie alles bestens im Griff.

AUGUST: Beschränken Sie sich erst mal auf Naheliegendes, kleine Kurskorrekturen und auf die Verbesserung des Arbeitsklimas. Kreatives Denken könnte jetzt ein Erfolgsfaktor sein.

SEPTEMBER: Ein Monat, um neue Kontakte zu knüpfen und

Kooperationen ins Auge zu fassen. Sehen Sie sich aber mögliche Partner genau an! Ein Kassasturz wäre jetzt auch sinnvoll.

OKTOBER: Es wird jetzt Zeit, gründlicher und nachhaltiger zu planen und solide verankerte Konzepte zu entwickeln. Das braucht Zeit, und daher keine voreiligen Entscheidungen!

NOVEMBER: Bis 13.11. ist Merkur noch rückläufig, danach lassen sich wieder Nägel mit Köpfen machen. Stimmen Sie aber Ihre Ambitionen mit den Interessen anderer gründlich ab!

DEZEMBER: Es könnte etwas hektisch und konfliktträchtig werden. Wenn Sie zu viel auf einmal wollen, verzetteln Sie sich nur. Sich auf Wesentliches zu beschränken, wäre klüger.

Waage (24. September – 23. Oktober)

© Getty Images

Der strenge Prüfer Saturn begleitet Sie ab Mitte Februar. Gehen Sie kein Risiko ein und sichern Sie sich möglichst nachhaltig ab!

JÄNNER: Gehen Sie es entspannt an, statt sich über Hindernisse und Widerstände zu ärgern. Ab 21.1. geht es beruflich oder geschäftlich und vor allem auch finanziell aufwärts.

FEBRUAR: Auch wenn Sie jetzt sehr entschlossen und motiviert sind, sollten Sie realistischer und vor allem nachhaltig planen, denn ab dem 15.2. sieht Ihnen Saturn genau auf die Finger.

MÄRZ: Lassen Sie Entscheidungen lieber noch reifen, denn unter dem rückläufigen Merkur könnten sich die Dinge bis 20.3. auch ganz anders entwickeln, als Sie es erwarten.

APRIL: Seien Sie unter der Mars-Opposition ab 10.4. auf große Herausforderungen gefasst, die einen kühlen Kopf verlangen. Streitfragen sollten Sie nicht eskalieren lassen.

MAI: Finanzieller Aufwind bis 19.5. Merkur und Mars empfehlen Ihnen, möglichst wirtschaftlich zu denken, sich nachhaltig abzusichern und sich vernünftige Grenzen zu setzen.

JUNI: Bleiben Sie auf Sparkurs, sonst könnte es bis Mitte des Monats eng werden. Wer bisher keine Reserven angelegt hat, wird von Saturn nachdrücklich dazu aufgefordert.

JULI: Bis 23.7. ist Merkur wieder rückläufig: Beginnen Sie jetzt nichts Neues! Nutzen Sie die Zeit lieber für notwendige Bereinigungen und um sich besser zu organisieren!

AUGUST: Ab 10.8. ist Ihnen Merkur wieder gewogen: Neue Ideen, neue Zuversicht, zumal Sie auch auf Unterstützung und finanziellen Aufwind zählen dürfen. Es wird aber anstrengend.

SEPTEMBER: Mars sorgt für Stress, aber mental sind Sie für Ihre Aufgaben gut gerüstet. Es ist auch mit interessanten Angeboten zu rechnen. Sie sollten nur alles sehr genau prüfen.

OKTOBER: Es wird Zeit, viel gründlicher nachzudenken und zu planen und sich vielleicht auch von unnötigen Belastungen zu lösen. Nur nicht zu leichtfertig: Überstürzen Sie nichts!

NOVEMBER: Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen bis Mitte des Monats zu und gehen Sie kein finanzielles Risiko ein, auch wenn es gut läuft! Legen Sie lieber Reserven an!

DEZEMBER: Verlockende neue Ideen? Bleiben Sie auf dem Teppich und backen Sie kleinere Brötchen! Mit einer pragmatischen Haltung fahren Sie am besten. Sicherheit hat Vorrang.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Jupiter hält Sie bis zum Sommer auf Erfolgskurs. Danach sollte Konsolidierung an erster Stelle stehen, statt noch mehr zu wollen.

JÄNNER: Straffe Organisation ist schon die halbe Miete. Gut, wenn Sie bisher Erreichtes ordentlich absichern und für künftige Vorhaben erst mal ein solides Fundament schaffen.

FEBRUAR: Mars kündigt Stress an, aber ab dem 7.2. haben Sie alles wieder besser im Griff. Mit Hilfe dürfen Sie ab dem 11.2. auch rechnen. Finanziell geht es ebenfalls aufwärts.

MÄRZ: Sie kriegen enormen Rückenwind, sollten aber mit Entscheidungen noch bis 21.3. zuwarten. Dann sind Sie definitiv auf dem richtigen Weg. Es wird Zeit, durchzustarten.

APRIL: Jetzt dürfen Sie sich ruhig ein wenig kämpferischer geben, um Ihre Ambitionen mit dem nötigen Nachdruck zu verfolgen. Bis 24.4. aber finanziell etwas vorsichtiger!

MAI: Rechnen Sie ab dem 19.5. mit Gegenwind unter der Mars-Opposition, obwohl man Ihnen gewogen ist. Seien Sie gesprächsbereit, dann kriegen Sie die nötige Unterstützung.

JUNI: Merkur und Jupiter sind Ihnen sehr gewogen und stärken Ihren Erfolgslauf. Seien Sie aber ab dem 14.6. kompromissbereiter und in finanziellen Fragen nachgiebiger!

JULI: Bis 23.7. sollten Sie alles sehr genau kontrollieren, um unter dem rückläufigen Merkur Fehler und Rückschläge auszuschließen. Rechnen Sie lieber noch einmal nach!

AUGUST: Lieber mal einen kleinen Schritt zurück, statt sich in Vorhaben zu verbeißen, die nicht so funktionieren, wie Sie sich das vorstellen. Vernunft und Geduld sind gefragt.

SEPTEMBER: Mars verleiht Ihren Ambitionen immer noch starken Rückenwind. Es ist aber sicher erfolgsträchtiger, kleine Abstriche zu machen und kompromissbereit zu handeln.

OKTOBER: Ein sehr konfliktträchtiger Monat. Reiben Sie sich nicht in Konfrontationen auf, in denen es nichts zu gewinnen gibt, zumal finanziell größte Vorsicht geboten ist.

NOVEMBER: Zurückhaltung und keine impulsiven Entscheidungen bis 13.11.! Nehmen Sie Hilfe an und hören Sie mal auf andere, statt Ihren Kopf durchzusetzen. Entwarnung ab 26.11.

DEZEMBER: Alles wieder sachlicher und vernünftiger und damit stellt sich auch finanzieller Aufwind ein. Sie sind wieder auf sicherem Boden und können zufrieden bilanzieren.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Die Saturn-Blockade ist ab März überstanden, ab Juli verleiht Jupiter Ihren Ambitionen Flügel. Seien Sie trotzdem etwas geduldiger!

JÄNNER: Mäßigen Sie mal Ihr Tempo, räumen Sie auf und widmen Sie sich vernünftiger Reorganisation! Ein guter Monat auch, um versäumte Administration nachzuholen.

FEBRUAR: Sie sprühen zwar schon seit Ende Jänner vor neuen Ideen, sollten diese aber erst einmal sorgfältig prüfen und sortieren und sich noch viel gewissenhafter informieren.

MÄRZ: Saturn blockiert Sie zwar nicht mehr, aber Mars und Merkur sorgen noch für Unruhe. Keine guten Voraussetzungen, um weitreichende neue Entscheidungen zu treffen.

APRIL: Enormer Aufwind ab dem 10.4. Ihre beruflichen und geschäftlichen Ambitionen werden von Merkur ab 16.4. unterstützt. Der richtige Zeitpunkt, um neu durchzustarten.

MAI: Wirtschaftliche Sicherheit hat absolute Priorität. Verzichten Sie auf Experimente und Diskussionen, und konzentrieren Sie sich auf bewährte Aufgaben und Geschäfte.

JUNI: Haben Sie Ihre Schäfchen im Trockenen? Dann behalten Sie sie dort und hüten Sie sie gut. Es könnte sich auch lohnen, auf Altes, das Erfolg gebracht hat, zurückzugreifen.

JULI: Die Mars-Opposition könnte sehr herausfordernd werden. Bewahren Sie kühlen Kopf und nehmen Sie unter dem rückläufigen Merkur keine gravierenden Änderungen vor!

AUGUST: Jetzt können Sie anfangen, die Gunst Jupiters und Merkurs zu nutzen und Ihre Aktivitäten zu erweitern. Nehmen Sie aber auch Rücksicht auf die Interessen anderer!

SEPTEMBER: Teamwork und gewissenhafte Abstimmung sind für weitere Erfolge unerlässlich. Speziell ab dem 11.9. ist gründliche Planung wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden.

OKTOBER: Mars und Jupiter verleihen Ihnen enormen Rückenwind. Werden Sie nur nicht leichtsinnig und nehmen Sie sich Zeit, alles genau zu kontrollieren, speziell ab dem 24.10.!

NOVEMBER: Bis 13.11. ist Merkur noch rückläufig, warten Sie also so lange mit neuen Plänen und Entscheidungen zu! Danach dürfen Sie noch einmal bis 25.11. richtig Gas geben.

DEZEMBER: Schluss mit großen Aktivitäten, auch wenn Sie wieder vor Ideen sprühen. Jetzt ist erst einmal Pragmatismus gefragt. Für neue Vorhaben bleibt Ihnen 2027 genügend Zeit.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Bringen Sie Ihre Schäfchen bis Mitte Februar ins Trockene und bleiben Sie danach auf der bewährten, wirtschaftlich sicheren Seite!

JÄNNER: Freuen Sie sich auf einen tollen Start ins neue Jahr: Mars, Merkur und Venus sind Ihre Verbündeten und zeigen einen Erfolgslauf an, der mindestens bis zum 20.1. anhält.

FEBRUAR: Verlockende neue Ideen? Seien Sie vorsichtig und bleiben Sie auf der sicheren Seite. Ihr strenger Herrscher Saturn schaut Ihnen ab dem 15.2. ganz genau auf die Finger.

MÄRZ: Keine Verträge und keine wichtigen Entscheidungen bis 20.3.! Unter dem rückläufigen Merkur könnten sich mehr Probleme auftun, als Sie denken. Kein finanzielles Risiko

APRIL: Mars sorgt jetzt für enorme Unruhe und Turbulenzen. Speziell ab Mitte des Monats ist mit Differenzen und Streit zu rechnen. Finanziell ist aber nichts zu befürchten.

MAI: Ab Mitte des Monats geht es zügig dahin. Nutzen Sie diese Phase für Prüfungen oder erfolgreiche Abschlüsse! Gute Gelegenheit auch, um sich nachhaltig abzusichern!

JUNI: Mars ist Ihren Zielsetzungen immer noch sehr gewogen. Rufen Sie nur keine Konkurrenz auf den Plan, indem Sie rücksichtslos agieren! Auch finanziell etwas vorsichtiger!

JULI: Kommunikation ist das Gebot der Stunde. Je mehr Sie sich mit anderen abstimmen und auf deren Know-how vertrauen, desto besser läuft es. Nur nicht zu voreilig bis 23.7.!

AUGUST: Sich auf das Notwendige zu beschränken und den Ball flach zu halten, ist sicher klüger, als sich unter Druck setzen zu lassen. Halten Sie auch Ihre Finanzen zusammen!

SEPTEMBER: Die Mars-Opposition sorgt immer noch für Widerstände und Stress. Vielleicht ist es an der Zeit, alles gründlicher zu prüfen und zu überdenken, Kassasturz inklusive.

OKTOBER: Gehen Sie mit anderen achtsamer und kooperativer um, nehmen Sie Rücksicht auf deren Interessen! Überzogene Ansprüche und Eigensinn tun auch Ihren Finanzen nicht gut.

NOVEMBER: Mars und Merkur liegen immer noch im Clinch. Warten Sie mit Entscheidungen bis 14.11. zu. Ohne Kommunikation geht es nicht: Finanzielle Fragen einvernehmlich klären!

DEZEMBER: Jetzt schlägt wieder Ihr Pragmatismus durch und daher haben Sie auch alles wieder gut im Griff. Nehmen Sie sich jetzt Zeit, in Ruhe eine Zwischenbilanz zu ziehen!

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Lassen Sie sich in Phasen, in denen es gut läuft, nicht zu Leichtsinn verleiten. Es wäre gut, beizeiten über Reserven zu verfügen.

JÄNNER: Schaffen Sie erst mal Ordnung in Ihrem Ideenhaushalt und an Ihrem Arbeitsplatz, um einen besseren Überblick zu gewinnen, und holen Sie administrative Versäumnisse nach!

FEBRUAR: Mars treibt Sie voran, Merkur versorgt Sie mit Scharfsinn und Fantasie. Sie kommen zudem gut an, können sich also erfolgreich für neue Aufgaben und Projekte bewerben.

MÄRZ: Alles ein bisschen schwammig, aber vielleicht können Sie sich nützlich machen, indem Sie Ihre soziale Ader aktivieren und anderen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

APRIL: Sie dürfen sich jetzt energischer für Ihre Interessen einsetzen, zumal ab Mitte des Monats auch neue Ideen auf Realisierung pochen. Nur kein finanzielles Risiko!

MAI: Halten Sie inne, um genau nachzurechnen und Ordnung in Ihre Finanzen zu bringen. Es kommt auf eine solide wirtschaftliche Basis an. Setzen Sie sich vernünftige Grenzen!

JUNI: Es ist immer noch klüger, den Gürtel ein bisschen enger zu schnallen und sich finanziell zu disziplinieren. Lieber ein bis zwei Schritte zurück, größere Investitionen noch vertagen!

JULI: Erhöhte Vorsicht bis 23.7.! Entscheidungen, die Sie unter dem rückläufigen Merkur treffen, könnten sich bald als Fehlgriff erweisen. Nehmen Sie sich mehr Bedenkzeit!

AUGUST: Mit kleinen Schritten kommen Sie jetzt besser voran. Erfolgsmodelle aus der Vergangenheit könnten sich wieder bewähren. Wer auf andere hört, profitiert auch finanziell.

SEPTEMBER: Bis 10.9. funktionieren Kooperationen und Teamwork sehr gut. Da kommen Sie auch bei Bewerbungen an. Ab dem 11.9. sollten Sie aber Ihre Finanzgebarung reorganisieren.

OKTOBER: Eine sehr herausfordernde Phase, die auch wirtschaftlich sehr belastend werden könnte. Zeigen Sie sich einsichtig, arrangieren Sie sich, geben Sie sich nicht kämpferisch!

NOVEMBER: Sie bekommen wieder mehr Unterstützung und können sich auch finanziell konsolidieren. Lassen Sie sich gut beraten, dann lässt sich ab 26.11. alles vernünftig lösen.

DEZEMBER: Merkur kündigt neuen Aufwind an. Werden Sie nur nicht wieder leichtsinnig und rechnen Sie genauer nach! Mit einer vernünftigen Haltung fahren Sie bestimmt besser.

Fische (20. Februar – 20. März)

Großes Aufatmen: Saturn verabschiedet sich Mitte Februar. Dank Jupiters Gunst können Sie sich bis zum Sommer ungehindert entfalten.

JÄNNER: Wahrscheinlich spüren Sie schon, dass endlich wieder mehr Ruhe und Sicherheit einkehren. Bleiben Sie bei einer realistischen Haltung! Bodenhaftung ist am wichtigsten.

FEBRUAR: Neue Ideen und finanzieller Aufwind. Bis 25.2. Eine gute Phase auch, um sich für neue Aufgaben zu bewerben oder Kooperationen ins Auge zu fassen. Knüpfen Sie Kontakte!

MÄRZ: Warten Sie mit wegweisenden Entscheidungen und Vereinbarungen lieber noch zu! Was Sie unter dem rückläufigen Merkur bis 20.3. beschließen, ist nicht zukunftsträchtig.

APRIL: Sie dürfen jetzt ruhig ein bisschen energischer und entschlossener werden. Vor allem sind klare Zielvorgaben wichtig. Wirtschaftlich kompetente Ratgeber schaden auch nicht.

MAI: Schritt für Schritt zum wirtschaftlichen Erfolg, der sich bis 17.5. sicher einstellen wird. Lassen Sie sich durch Zwischenrufe nicht verunsichern, bleiben Sie auf Kurs!

JUNI: Geduld und Beharrlichkeit zahlen sich aus, vor allem, wenn Sie auf alte Erfolgsrezepte zurückgreifen. Die werden sich zumindest bis 13.6. auch finanziell bewähren.

JULI: Die herausfordernde Phase unter dem Zwillinge-Mars und dem rückläufigen Merkur bis 23.7. legt Ihnen eine längere Nachdenkpause nahe. Machen Sie einfach mal Urlaub!

AUGUST: Ab dem 12.8. kommen Sie wieder in ruhigere Gewässer. Jetzt ist vor allem Ihre Kreativität gefragt. Bleiben Sie trotzdem realistisch und meiden Sie finanzielle Risiken!

SEPTEMBER: Bis 10.9. sollten Sie lieber nicht beratungsresistent sein und Ihre Ansichten noch einmal überdenken. Wer sich mit anderen clever akkordiert, ist bestimmt erfolgreicher.

OKTOBER: Merkur ist Ihnen jetzt sehr gewogen: Sie denken und planen richtig. Nehmen Sie sich aber unter dem Löwe-Mars nicht zu viel vor, es darf auch mal ein Kompromiss sein.

NOVEMBER: Mars-Opposition und der rückläufige Merkur (bis 13.11.) empfehlen vor allem Besonnenheit. Lassen Sie Ihre Pläne noch reifen und sich nicht zu Entscheidungen drängen!

DEZEMBER: Es könnte noch einmal sehr herausfordernd werden. Gut, wenn Sie bereit sind, Hilfe anzunehmen: Lassen Sie mal andere machen! Finanziell schaut es ohnehin gut aus.

Nutzen Sie die Weisheit der Sterne, um 2026 zu Ihrem erfolgreichsten Jahr zu machen – beruflich, finanziell und persönlich!