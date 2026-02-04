Kaum zu glauben: Diese Alltagsdinge dürfen in die Spülmaschine

Die Spülmaschine kann mehr als nur Teller reinigen. Auch viele Alltagsgegenstände werden im Geschirrspüler hygienisch sauber. Welche Teile wirklich hinein dürfen und worauf Sie unbedingt achten sollten, lesen Sie hier.

© Getty Images

1. Haarbürsten und Kämme aus Kunststoff

In Haarbürsten sammelt sich mit der Zeit alles, was man eigentlich gar nicht sehen will: Rückstände von Haarspray, Gel, Trockenshampoo und natürlich Staub und Haare. Bürsten und Kämme aus Kunststoff dürfen ganz einfach mit in die Spülmaschine. Legen Sie sie am besten in den oberen Korb, dann werden sie gründlich sauber und sind danach wieder wie neu.

Wichtig ist nur eines: Holzbürsten oder Modelle mit Holzgriffen gehören nicht in den Geschirrspüler. Das Material quillt auf und wird schnell kaputt.

2. Kinderspielzeug aus robustem Kunststoff

Kinderspielzeug kommt täglich mit Böden, Händen, Tischen und manchmal auch dem Mund in Kontakt. Entsprechend viele Keime und Rückstände sammeln sich darauf. Viele Markenspielzeuge bestehen aus hitzebeständigem Kunststoff und vertragen die Spülmaschine problemlos. Am besten wählen Sie ein schonendes Programm, zum Beispiel das Glasprogramm, und verwenden nur wenig Spülmittel.

3. Kosmetik- und Malpinsel

Make-up-Pinsel sind echte Schmutzmagnete. In den feinen Härchen setzen sich Make-up-Reste, Hautfett und Bakterien fest. Deshalb sollten die Pinsel regelmäßig gereinigt werden. Kunststoffpinsel können Sie einfach in den Besteckkorb der Spülmaschine stellen. Das funktioniert besonders gut bei Pinseln für Puder, Rouge oder Lidschatten. Auch Malpinsel dürfen mitgewaschen werden, allerdings nur dann, wenn Sie mit wasserlöslichen Farben gearbeitet haben.

Ganz wichtig hier: Pinsel mit Holzgriff gehören nicht in die Spülmaschine. Das Holz leidet stark und kann sich lösen oder aufquellen.

4. Organizer, Seifenschalen und kleine Haushaltshelfer

Ob Seifenschale, Zahnbürstenbecher, Mini-Mülleimer fürs Bad, Schubladen-Organizer oder sogar herausnehmbare Ablagen aus dem Kühlschrank, überall setzen sich mit der Zeit Schmutz und Ablagerungen in Ecken und Rillen fest. Genau dafür ist die Spülmaschine ideal. Die Teile werden gleichmäßig ausgespült und sehen danach oft wieder erstaunlich sauber aus.

Gerade bei Kunststoff-Organizern lohnt sich das, weil sich der festgesetzte Schmutz per Hand oft nur schwer entfernen lässt.

5. Wiederverwendbare Plastik- und Zip-Beutel

Auch wiederverwendbare Gefrier- oder Zip-Beutel können problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Drehen Sie den Beutel einfach auf links und stülpen Sie ihn so über einen Einsatz im oberen Korb, dass er von innen gut ausgespült wird. Wichtig ist, dass er offen bleibt und das Wasser hineingelangt.

Nach dem Spülgang sollten die Beutel vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verstauen.

Viele Dinge, die man sonst mühsam von Hand schrubbt, lassen sich im Geschirrspüler ganz unkompliziert reinigen. Entscheidend ist vor allem das Material.