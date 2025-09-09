Geheimtipp: So trocknet Ihr Geschirr in der Spülmaschine schneller

Jeder kennt es: Der Geschirrspüler hat seinen Job gemacht, aber beim Öffnen der Tür erwartet einen die Enttäuschung: Das Geschirr ist noch klitschnass. Doch keine Sorge, es gibt einen einfachen Trick, der das Problem schnell löst und Ihnen viel Mühe erspart.

Die Spülmaschine sollte uns den Alltag eigentlich erleichtern: Wir stellen das schmutzige Geschirr einfach hinein, und kurze Zeit später holen wir es sauber und trocken wieder heraus. Doch oft genug ist das Geschirr nach dem Spülgang noch nass, und in Tassen sowie Schüsseln sammeln sich unschöne Wasserpfützen. Das ist nicht nur frustrierend, sondern verursacht auch unnötige zusätzliche Arbeit. Mit einem genialen Hack gehört dieses Problem jetzt allerdings der Vergangenheit an.

Warum bleibt das Geschirr nass?

Es gibt verschiedene Gründe, warum das Geschirr nach dem Spülgang immer noch feucht oder sogar tropfend nass ist. Häufig liegt es daran, dass die Spülmaschine überladen ist oder die Teile zu eng beieinander gestapelt wurden.

Auch die Wahl des Programms spielt eine Rolle: Insbesondere bei Eco- oder Kurzwaschprogrammen bleibt das Geschirr oft feucht. Doch auch wenn Sie auf die richtige Beladung und das passende Programm achten, kann es passieren, dass Ihr Geschirr nach dem Spülgang trotzdem noch nicht richtig trocken ist. Doch damit ist jetzt Schluss!

Der Geheimtipp: Mit einem Handtuch zum trockenen Geschirr

Alles, was Sie für diesen genialen Hack benötigen, ist ein gewöhnliches Geschirrtuch. So geht’s:

Nehmen Sie ein Handtuch, sei es ein kleines Geschirrtuch oder ein Handtuch, und falten Sie es zur Hälfte. Dann klemmen Sie das Tuch in die Tür Ihrer Spülmaschine, sodass es auf der Innenseite der Tür liegt. Schließen Sie die Tür vorsichtig und lassen Sie das Geschirr für etwa 15 bis 20 Minuten in der Maschine. In dieser Zeit wird das Handtuch das kondensierte Wasser aufnehmen, das sich nach dem Spülen in den Vertiefungen Ihres Geschirrs gesammelt hat. Sobald die Zeit vergangen ist, öffnen Sie die Tür und siehe da: Ihr Geschirr ist trocken und glänzend, ohne dass Sie einen Finger gerührt haben.

So müssen Sie Ihr Geschirr nie wieder per Hand abtrocknen, was nicht nur Zeit spart, sondern auch den lästigen Wasserflecken vorbeugt!