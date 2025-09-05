Spart Geld: Das müssen Sie jetzt sofort mit Ihrem Kühlschrank tun

Kühlschränke zählen zu den größten Stromfressern im Haushalt. Doch wer seinen Kühlschrank richtig pflegt, kann ordentlich Geld sparen! Besonders ein Ort im Kühlschrank wird häufig vergessen und dieser Fehler könnte teuer werden.

Wir alle reinigen mehr oder weniger regelmäßig das Innere unseres Kühlschranks, das ist selbstverständlich. Aber eine Stelle übersehen die meisten: Die Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Geräts. Ein verstaubtes Lüftungsgitter blockiert den Luftstrom und sorgt für einen Wärmestau. Die Folge: Ihr Kühlschrank muss härter arbeiten, um die Temperatur zu halten, was unnötig viel Strom kostet!

Der geheime Stromfresser: Verstaubte Lüftungsschlitze

Der Kühlschrank kann zum Stromfresser werden, vor allem wenn er heiß läuft. Das passiert, wenn die Luft nicht ungehindert zirkulieren kann. Dieser Wärmestau lässt Ihr Gerät ständig nach Kühlung suchen und das auf Kosten Ihrer Stromrechnung! Um dies zu verhindern, sollten Sie mindestens zweimal im Jahr die Lüftungsschlitze entstauben und sicherstellen, dass keine Möbel das Gitter verdecken.

So reinigen Sie die Lüftungsschlitze beim Kühlschrank

Um die Gitter zu reinigen, genügt ein weiches Tuch, das Sie mit warmem Wasser und ein wenig Neutralseife oder Spülmittel benetzen und anschließend abwischen. Die Gitter lassen sich auch mit der Spezialbürste für Heizkörper Ihres Staubsaugers von Ablagerungen befreien. Auch eine Heizkörperbürste empfiehlt sich, die sind flexibel und erreichen auch die schwer zugänglichen Stellen.

Mit diesen Profi-Tipps sparen Sie Geld

Haben Sie das Lüftungsgitter schon länger nicht mehr geputzt? Dann hilft ein Pinsel, um hartnäckige Staubpartikel zu lösen. Anschließend können Sie den Staub mit einem Staubsauger oder Lappen einfach aufnehmen. So werden auch die letzten Restbestände schnell entfernt.

Ein zusätzlicher Spartipp: Vergessen Sie nicht die Türdichtungen! Wenn diese schmutzig sind und die Tür nicht mehr richtig schließt, geht ebenfalls Kälte verloren, was den Stromverbrauch unnötig ansteigen lässt. Einfach regelmäßig abwischen und der Kühlschrank läuft effizienter.