× Weiß kaum jemand: Wozu ist das Loch im Kühlschrank eigentlich gut?

Es sitzt still und unauffällig an der Rückwand Ihres Kühlschranks, meist irgendwo unten in der Mitte: ein kleines, rundes Loch. Kein Hinweis, kein Schild, keine Gebrauchsanleitung – und doch ist dieses unscheinbare Detail ein echter Held im Kühlschrank-Alltag. Doch was hat es damit auf sich?