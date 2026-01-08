Jennifer Garner bricht ihr Schweigen zur Affleck-Scheidung & sieht besser aus denn je!

In einem Interview mit dem britischen Magazin Marie Claire zeigt sich Jennifer Garner so offen wie nie und bricht ihr Schweigen über das Ehe-Aus mit Ben Affleck.

In ihrem neuesten Interview überrascht Jennifer Garner mit Offenheit, die man von ihr kaum kennt. Vor allem, wenn es um ihre Ehe mit Ben Affleck geht, hält sich die Schauspielerin sonst strikt bedeckt. Doch diesmal spricht sie so ehrlich, reflektiert und würdevoll wie nie zuvor. Und ganz nebenbei liefert sie auch noch den Beweis: Mit 53 sieht sie besser aus denn je!

Schon die Fotostrecke sorgt für Schnappatmung: strahlende Haut, leuchtende Augen, ein Lächeln wie aus Alias-Zeiten. Viele Fans sind sich einig: Sie wirkt mindestens zehn Jahre jünger. Natürlich, entspannt, ganz bei sich. Eine Jennifer Garner, die angekommen ist.

„Der Zerfall einer Familie – das war wirklich hart“

Besonders aufhorchen lässt, was Garner über das Ende ihrer Ehe mit Ben Affleck sagt. Die beiden waren zehn Jahre verheiratet, trennten sich 2015 – unter den Augen der ganzen Welt. Klatschpresse, Schlagzeilen, Spekulationen. Doch Garner macht klar: Das Drumherum war nicht das Schlimmste.

„Was da draußen war, war nicht das Harte. Das Harte war die Realität“, sagt sie gegenüber Marie Claire UK. „Der Zerfall einer Familie war das Harte. Eine echte Partnerschaft und Freundschaft zu verlieren – das war das Harte.“

Würde statt Schlagzeilen

Während andere sich in Interviews abrechnen, ging Jennifer Garner bewusst den anderen Weg. Sie schützte sich – und vor allem ihre drei Kinder. „Ich konnte einfach nicht damit umgehen, was da draußen geschrieben wurde“, erklärt sie. „Es dient mir nicht, Klatsch über mich oder andere zu lesen – und schon gar nicht über meine Kinder.“

Stattdessen setzte sie auf Nähe, Freundschaften und ihr Umfeld. „Dort liegt deine Resilienz – in den Menschen, die dich tragen“, sagt sie.

Heute: Frieden & Freundschaft mit Ben Affleck

Besonders bewegend: Garner spricht auch darüber, dass sie heute wieder in Frieden mit Ben Affleck ihre Kinder erziehen kann. Etwas, das sie selbst lange nicht für möglich hielt. „Zeit ist die Chance, zu heilen. Zeit ist die Chance zu vergeben, weiterzugehen und einen neuen Weg zu finden, Freunde zu sein.“

Vielleicht ist es genau dieser innere Frieden, der sie aktuell so leuchten lässt. Jennifer Garner zeigt, dass wahre Schönheit von innen kommt. Und dass man auch nach schweren Jahren stärker, offener und strahlender zurückkommen kann als je zuvor.