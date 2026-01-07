Rihanna startet mit Dessous-Show ins neue Jahr

Rihanna läutet 2026 ganz schön heiß ein. Zu Jahresbeginn zeigt sich der Superstar in sexy Dessous ihrer Unterwäsche Marke Savage x Fenty.

Auch wenn es musikalisch derzeit eher still um Rihanna ist, gerät die Pop-Ikone ganz bestimmt nicht in Vergessenheit. Pünktlich zum Jahresanfang sorgt sie mit neuen Bildern für Schnappatmung. Auf Instagram posiert die Sängerin in superheißen Pieces ihrer neuen Valentinstags-Kollektion von Savage x Fenty - und der Anblick kann sich sehen lassen!

Rihanna macht den Victoria's Secret Engeln Konkurrenz

Für ihr Wäschelabel holt sich Rihanna kein Supermodel vor die Kamera, sondern modelt am liebsten selbst. Denn für die Sängerin ist der heiße Hingucker nicht nur ein Like-Garant auf Social Media, sondern ganz nebenbei auch ein kluger Geschäftszug.

Auf Instagram stellt sie ihren 150 Millionen Followern daher die neue "V-Day"-Kollektion vor - und diese umfasst alle Essentials, die man für den Tag der Liebe braucht. Die Popikone zeigt sich zum Beispiel in einem Rosen-Set aus BH und passendem Bademantel. Auf weiteren Aufnahmen trägt Rihanna ein rotes Spitzen-Set, dass ihre Kurven perfekt betont.

Dabei blickt sie verführerisch in die Kamera, räkelt sich am Boden und macht ihre Fans ganz verrückt. "Aprodite was a savage", kommentiert sie die Schnappschüsse.

Die Styles sind ab sofort online verfügbar. Wer das neue Jahr also genauso heiß wie Rihanna starten will, sollte schnell zuschlagen, bevor die sexy Styles ausverkauft sind!