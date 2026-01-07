Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Geiss
© Instagram

Zehntausende Euro

Die Geissens: Tochter Davina mit Babybauch und Luxus-Details in Kitzbühel

07.01.26, 09:06
Teilen

Davina Geiss begeht das neue Jahr mit Freunden und Familie in Kitzbühel.

Sie weiß, wie man "richtig" feiert, jedenfalls, wenn es darum geht, möglichst viel  Geld  auszugeben...

Davina und Shania Geiss

Davina und Shania Geiss

© Instagram

Mehr zum Thema

Lesen Sie auch

Luxus in Kitzbühel

Davina Geiss verbrachte über Silvester einige schöne luxuriöse Tage in Kitzbühel. Essen gehen, feiern, bei der Piste abhängen - all das hat sich die 22 Jahre alte Tochter des Unternehmerpaars Carmen und Robert Geiss nun gegönnt. Zusammen mit ihrer Schwester Shania und Freunden verbrachte sie schöne Tage.

Luxusgüter

Pelzmäntel, Chanel-Accessoires und einige exklusive Handtaschen, darunter eine von Yves Saint Laurent - Davina gewandete sich nur in die feinsten Designer-Gewand. Dass die Familie Luxus liebt und gerne herzeigt ist allerdings nichts Neues. Wer den Geissens auf Insta folgt, bekommt davon deutliche Eindrücke.

Geiss
© Instagram

Liebevolle Geste

Was allerdings neu ist: Davina zeigte sich mit Babybauch! Allerdings ist es nicht ihrer, sondern der einer Freundin. Liebevoll streichelt Davina über den gewölbten Bauch der Schwangeren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden