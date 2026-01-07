Die Geissens: Tochter Davina mit Babybauch und Luxus-Details in Kitzbühel

Davina Geiss begeht das neue Jahr mit Freunden und Familie in Kitzbühel.

Sie weiß, wie man "richtig" feiert, jedenfalls, wenn es darum geht, möglichst viel Geld auszugeben...

Davina und Shania Geiss © Instagram

Luxus in Kitzbühel

Davina Geiss verbrachte über Silvester einige schöne luxuriöse Tage in Kitzbühel. Essen gehen, feiern, bei der Piste abhängen - all das hat sich die 22 Jahre alte Tochter des Unternehmerpaars Carmen und Robert Geiss nun gegönnt. Zusammen mit ihrer Schwester Shania und Freunden verbrachte sie schöne Tage.

Luxusgüter

Pelzmäntel, Chanel-Accessoires und einige exklusive Handtaschen, darunter eine von Yves Saint Laurent - Davina gewandete sich nur in die feinsten Designer-Gewand. Dass die Familie Luxus liebt und gerne herzeigt ist allerdings nichts Neues. Wer den Geissens auf Insta folgt, bekommt davon deutliche Eindrücke.

© Instagram

Liebevolle Geste

Was allerdings neu ist: Davina zeigte sich mit Babybauch! Allerdings ist es nicht ihrer, sondern der einer Freundin. Liebevoll streichelt Davina über den gewölbten Bauch der Schwangeren.