Überfall bei den Geissens: RTL strahlt Spezialfolge aus
© RTLZWEI, Geiss TV

Überfall bei den Geissens: RTL strahlt Spezialfolge aus

05.01.26, 16:21
RTLZWEI widmet dem bewaffneten Überfall auf die Geisens im Sommer 2025 ein eigenes TV-Special.  

Unter dem Titel „Die Geissens Spezial: Der Überfall“ zeigt der Sender am 5. Januar um 20.15 Uhr bislang unveröffentlichte Aufnahmen der Tat sowie die Folgen für die Familie. Die Sendung ist zudem sieben Tage vorab auf RTL+ abrufbar.

Das 90-minütige Spezial ist Teil des Programmpakets zum 15-jährigen Jubiläum der Doku-Soap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“. Eine weitere Jubiläumsfolge mit Party-Schwerpunkt folgt am 12. Januar zur gleichen Sendezeit.

Raubüberfall in Saint-Tropez

Einbruch bei den Geissens
© Instagram/robertgeiss_1964

Im Mittelpunkt der ersten Spezialausgabe steht der bewaffnete Raubüberfall auf die Villa der Geissens in Saint-Tropez. Maskierte Täter drangen in das Anwesen ein, bedrohten Carmen und Robert Geiss mit Schusswaffen, verletzten sie und entwendeten Wertgegenstände.

Täter wurden 6 Monate später verhaftet

Teile der Tat wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet und werden in der Sendung erstmals umfassend gezeigt. Wie die "Bild" erst vergangenen Samstag berichtet hatte, wurden die Einbrecher endlich geschnappt und verhaftet.

Einbruch bei den Geissens
© Instagram/robertgeiss_1964

Geissens-Serie seit 2011

Carmen Geiss und Ralf Schumacher

Carmen Geiss und Ralf Schumacher

© Getty Images

„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ läuft seit 2011 bei RTLZWEI. Carmen und Robert Geiss gewähren darin Einblicke in ihr Leben zwischen Monaco, Saint-Tropez und internationalen Hotspots. Die Doku-Soap zählt zu den langlebigsten und bekanntesten Formaten des Senders.

