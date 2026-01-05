Alles zu oe24VIP
Robert und Carmen Geiss
© Getty Images

Heftige Kritik

Shitstorm! Robert Geiss schockt mit Venezuela Posting

05.01.26, 08:00
Mit coolen Brillen-Emojis postete Robert Geiss am Samstagmorgen ein Video von den Bombardements Trumps auf Venezuela. Dazu eine schockierende Bildunterschrift... 

"Hier der Militärschlag der USA auf Venezuela. Fast Livebilder. Wünsche euch einen schönen Samstag", heißt es in seiner Insta-Beschreibung am Tag des Angriffs der USA auf Venezuela, bei dem (bisher offiziell bestätigt) mindestens 30 Menschen ums Leben kommen.

Carmen Robert Geiss
© Getty Images

Trumps beispielloser Angriff

Explosionen in der venezolanischen Hauptstadt Caracas. US-Angriffe auf Militärstützpunkte im Regierungsviertel. Dabei sterben auch Zivilisten. Der Angriff wurde auf Befehl von US-Präsident Donald Trump durchgeführt und steht international unter heftiger Kritik.

"Das ist unangebracht!"

Aber Robert Geiss scheint dies weniger zu stören: Der deutsche Reality-Star teilte das Video mit dem originalen Audio der Explosionen ganz ironisch mit seinen positiven Smileys. In den Kommentaren äußern sich Follower zunehmend verwirrt und weisen ihn darauf hin: "Da sterben Menschen." Ein weiterer User: "Du weißt schon, dass da ein paar hundert Menschen gestorben sind bestimmt! Deine Smileys sind da unangebracht!" Oder auch ein dritter Kommentar: "Wie kann man da einen schönen Sonntag wünschen?"

Nutzer vermuten Hacker-Angriff

Die Fassungslosigkeit ist groß und lässt einen fragend zurück. Mehrere Kommentare vermuten auch, dass Robert Geiss gehackt worden sein könnte. Unrealistisch, da er wenige Stunden später wieder etwas aus seinem Privatleben postete.

Letztlich bringt es ein Instagram-Account mit seiner Frage an den Deutschen auf den Punkt: "Wie kann man sowas posten?"

