Nach Überfalls-Drama: Geissens rüsten ihre Villa zur Festung auf

Nach dem brutalen Überfall im Juni wollen Carmen und Robert Geiss Ruhe und Sicherheit. Deshalb wird in ihrer Luxusvilla im puncto Sicherheit nun massiv aufgerüstet.

Vier Männer hatten die Selfmade-Millionärsfamilie in ihrer Villa in Ramatuelle überfallen, während die Geissens zu Hause waren. Der Raub hat das Paar bis heute nicht losgelassen. Carmen Geiss schilderte damals erschüttert: "Ich dachte, dass ich sterbe." Ein therapeutisches Aufarbeiten schloss sie zunächst aus, die beiden hätten sich gegenseitig unterstützt. Laut "Bild"-Informationen zieht Carmen nun jedoch eine professionelle Therapie ernsthaft in Betracht.

Die Villa wurde in den vergangenen Monaten umfangreich umgebaut. Unter anderem wurden Panik- und Notrufknöpfe installiert, Zäune verstärkt und weitere Überwachungskameras angebracht. Außerdem patrouillieren jetzt mehr Personenschützer auf dem Gelände – einige wohnen sogar dauerhaft dort. Für die Auswahl der Bodyguards gab es ein aufwendiges Casting: Nur die stärksten Kandidaten bekamen den Job.

Trotz der Sicherheitsmaßnahmen fühlt sich die Familie laut "Bild" eher wie in einem Gefängnis als in den eigenen vier Wänden. Auch kulinarisch sorgt die neue Situation für Herausforderungen: Die zahlreichen Sicherheitskräfte müssen versorgt werden, weshalb Carmen die Weihnachtssüßigkeiten vor ihnen versteckt.

Luxus zurückgeschraubt

Kurz vor Weihnachten wollen die Geissens ihren extravaganten Lebensstil in sozialen Netzwerken reduzieren. Große Geschenke und auffällige Luxuspostings sollen diesmal weitgehend ausbleiben – eine vorsichtige Maßnahme, um keine Aufmerksamkeit auf die Familie zu lenken.

Beim Raub im Juni hatten die Täter Schmuck und Handtaschen im Wert von knapp 200.000 Euro erbeutet. Robert Geiss vermutet hinter der Tat organisierte Banden aus Marseille, Cannes, Nizza und Osteuropa, die im Sommer gezielt Reiche ausrauben.

Die Polizei fahndet weiterhin nach den Tätern, während die Geissens auf Sicherheit und Schutz in ihrem Alltag setzen.