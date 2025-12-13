Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Geiss
© Instagram

Security-Upgrade

Nach Überfalls-Drama: Geissens rüsten ihre Villa zur Festung auf

13.12.25, 11:51
Teilen

Nach dem brutalen Überfall im Juni wollen Carmen und Robert Geiss Ruhe und Sicherheit. Deshalb wird in ihrer Luxusvilla im puncto Sicherheit nun massiv aufgerüstet. 

Vier Männer hatten die Selfmade-Millionärsfamilie in ihrer Villa in Ramatuelle überfallen, während die Geissens zu Hause waren. Der Raub hat das Paar bis heute nicht losgelassen. Carmen Geiss schilderte damals erschüttert: "Ich dachte, dass ich sterbe." Ein therapeutisches Aufarbeiten schloss sie zunächst aus, die beiden hätten sich gegenseitig unterstützt. Laut "Bild"-Informationen zieht Carmen nun jedoch eine professionelle Therapie ernsthaft in Betracht.

Carmen Geiss

Carmen Geiss

© RTL

Die Villa wurde in den vergangenen Monaten umfangreich umgebaut. Unter anderem wurden Panik- und Notrufknöpfe installiert, Zäune verstärkt und weitere Überwachungskameras angebracht. Außerdem patrouillieren jetzt mehr Personenschützer auf dem Gelände – einige wohnen sogar dauerhaft dort. Für die Auswahl der Bodyguards gab es ein aufwendiges Casting: Nur die stärksten Kandidaten bekamen den Job.

Mehr lesen: 

 

Geiss
© Instagram

Trotz der Sicherheitsmaßnahmen fühlt sich die Familie laut "Bild" eher wie in einem Gefängnis als in den eigenen vier Wänden. Auch kulinarisch sorgt die neue Situation für Herausforderungen: Die zahlreichen Sicherheitskräfte müssen versorgt werden, weshalb Carmen die Weihnachtssüßigkeiten vor ihnen versteckt.

Luxus zurückgeschraubt

Kurz vor Weihnachten wollen die Geissens ihren extravaganten Lebensstil in sozialen Netzwerken reduzieren. Große Geschenke und auffällige Luxuspostings sollen diesmal weitgehend ausbleiben – eine vorsichtige Maßnahme, um keine Aufmerksamkeit auf die Familie zu lenken.

Geissens
© Getty

Beim Raub im Juni hatten die Täter Schmuck und Handtaschen im Wert von knapp 200.000 Euro erbeutet. Robert Geiss vermutet hinter der Tat organisierte Banden aus Marseille, Cannes, Nizza und Osteuropa, die im Sommer gezielt Reiche ausrauben.

Einbruch bei den Geissens
© Instagram/robertgeiss_1964

Die Polizei fahndet weiterhin nach den Tätern, während die Geissens auf Sicherheit und Schutz in ihrem Alltag setzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden