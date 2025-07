Nach dem Horror bei den Geissens - Heiße Spur führt zu Tätern

Nach dem brutalen Überfall auf die Geissens in ihrer Luxusvilla laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Polizei ist den Tätern auf der Spur – und die Familie rüstet ihre Sicherheit massiv auf, um künftig für mehr Schutz zu sorgen.

Einbruch mit Waffen, massive Gewalt und ein enormer Sachschaden: Mitte Juni wurden Carmen und Robert Geiss Opfer eines brutalen Raubüberfalls in ihrem Haus an der Côte d’Azur. Vier maskierte Personen stürmten mitten in der Nacht in die luxuriöse Villa der TV-Familie. Die Angreifer hinterließen nicht nur eine Spur der Verwüstung, sondern auch einen Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Besonders Carmen Geiss traf der Vorfall schwer.

In den Tagen nach dem Überfall suchte Carmen auf eigene Faust nach Hinweisen auf die Täter. Ihre öffentlichen Aufrufe blieben jedoch nicht ohne Folgen – die Staatsanwaltschaft kritisierte ihr Vorgehen und betonte, dass die Ermittlungen in professionellen Händen seien.

Erste Spuren

Nun gibt es laut Berichten von RTL und der Deutschen Presse-Agentur erste Erfolge bei den Nachforschungen. Die Ermittler stießen auf mehrere konkrete Spuren, die sich als vielversprechend erwiesen haben. "Die Ermittlungen kommen gut voran und es konnten bereits einige Spuren bestätigt werden", erklärte Laurence Barriquand, stellvertretender Staatsanwalt in Draguignan. Weitere Details werden aus Rücksicht auf den Fortgang der Ermittlungen derzeit nicht veröffentlicht.

Villa wird zur Hochsicherheitszone

Trotz des Schreckens bleiben die Geissens ihrem Wohnsitz in Saint-Tropez treu. Kurz nach dem Überfall zogen sie sich zwar vorübergehend nach Monaco zurück, mittlerweile leben sie jedoch wieder in ihrer Villa – die sie nun zur Sicherheitsfestung umgestaltet haben.

Ein neues Alarmsystem, ein drei Meter hoher Schutzzaun sowie moderne Videoüberwachung sollen verhindern, dass sich derartige Szenen wiederholen. Robert Geiss erklärte via Instagram: "Wir sind fleißig am Aufrüsten, neue Alarmanlage, neuer Zaun, neue Sicherheit, damit uns das, was uns passiert ist, nicht noch mal passieren kann."

Auch Carmen zeigt sich in den sozialen Medien erleichtert über die neue Sicherheitslage: "Jetzt steht bei uns ein System, das einem Fort Knox gleicht – und gibt uns endlich wieder das Gefühl, sicher und geschützt zu sein."